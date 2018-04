Zamestnávatelia:Finančná a podnikateľská gramotnosť je vítaná zručnosť

Takáto zručnosť by podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka mala patriť k bežnej výbave do života.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Nadštandardné znalosti z oblasti financií a podnikania sú u zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie vítané zručnosti. Mali by však patriť k bežnej výbave do života, myslí si Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).



Zamestnávatelia hodnotia finančnú a podnikateľskú gramotnosť ako veľké plus. "Zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý má solídnu znalosť o podnikateľskej a finančnej gramotnosti, si vie lepšie spravovať vlastné financie, chápe princípy fungovania ekonomiky, a preto je u neho predpoklad, že sa vie lepšie orientovať v rýchlo meniacej sa informačnej spoločnosti," vysvetlil Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



Napriek tomu zamestnávatelia dávajú okrem znalostí dôraz aj na charakter zamestnanca, dodáva prezident Zväzu podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec. Podľa neho ide najmä o tzv. jemné zručnosti – tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť tímovej spolupráce či komunikácie.