Finančná správa kontroluje eKasu

Bratislava 8. júla (TASR) – Finančná správa (FS) SR už začala s kontrolami podnikateľov, ktorí doteraz nepožiadali o pridelenie kódu pre nové registračné pokladnice online napojené na jej systém. Do pondelka FS pridelila 210.000 eKasa kódov z predpokladaných približne 240.000 používaných registračných pokladníc. Podnikateľom, ktorí ešte o pridelenie kódu nepožiadali, pošlú v najbližších dňoch softwarningové upozornenie, informovalo v pondelok finančné riaditeľstvo.



"Cieľom finančnej správy je pripojiť do systému všetky daňové subjekty, ktoré majú v systéme eKasa evidovať tržby. Využívame na to všetky zákonné možnosti, vrátane avizovaných kontrol," uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová, podľa ktorej nové žiadosti o eKasa kód neustále prichádzajú aj po 1. júli. Podľa platnej legislatívy podnikatelia, ktorí si do 1. júla nepožiadali o pridelenie eKasa kódu a evidujú tržby starými pokladnicami, porušujú zákon a hrozia im pokuty. "Ako sme avizovali, inak pristupujeme a budeme pristupovať k podnikateľom, ktorí do určeného termínu o pridelenie kódu požiadali, a teda splnili si zákonnú podmienku, a inak k tým, ktorí si svoju zákonnú povinnosť nesplnili," dodala Skokanová. O výsledkoch kontrol zameraných na používanie elektronických registračných pokladníc bude FS informovať neskôr.