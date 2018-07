Finančná správa podrobne informuje o svojom novom projekte eKasa

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.

Bratislava 24. júla (TASR) - Finančná správa rozširuje informácie o svojom najnovšom projekte eKasa. Vytvorila k nemu samostatnú podstránku. Na podstránku sa možno dostať z grafického bannera priamo na hlavnej stránke portálu finančnej správy. Na podstránke sú dostupné všetky podrobné informácie o systéme, vrátane popisu integračného rozhrania systému.



Finančná správa na samostatnej podstránke postupne zverejňuje všetky informácie o projekte. Cieľom je ponúknuť podnikateľom, ale aj občanom dostatok informácií na jednom mieste. Súčasťou zverejnených informácií je aj popis integračného rozhrania systému, na základe ktorého môžu výrobcovia on-line registračných pokladníc pripravovať úpravy softvérov pre účely integrácie na systém eKasa.



Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe a transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet.



Výnosy z postupného celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 milióna eur a 117,9 milióna eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 miliónov eur. Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15 %. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala odhadovanú výšku až 491 miiónov eur.



Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe. V prvej etape (apríl 2019) sa pripojí segment HORECA a čerpacie stanice. V druhej etape (júl 2019) sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektory.



TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR