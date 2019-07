Finančná správa upozornila na falošných kontrolórov

Falošné kontrolórky podľa Adamčíkovej žiadali od majiteľky prevádzky, aby predložila fotokópiu žiadosti o pridelenie kódu eKasa a písomné potvrdenie o zakúpení certifikovaného riešenia.

Bratislava 4. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR upozorňuje podnikateľov, aby si dávali pozor na falošných kontrolórov. Najnovšie sa objavili v Hriňovej v súvislosti s ostrým štartom systému eKasa. Praví kontrolóri sa musia identifikovať preukazmi príslušníka finančnej správy a z každej kontroly musí byť vyhotovená zápisnica podpísaná všetkými zúčastnenými osobami, upozornila na to vo štvrtok FS SR.



"V stredu 3. júla prišli do prevádzky v Hriňovej dve ženy, ktoré sa vydávali za príslušníčky finančnej správy. Vyžadovali od majiteľky prevádzky doklady k eKase, pričom sa nepreukázali preukazom príslušníka finančnej správy a ani nespísali zápisnicu o kontrole," uviedla Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR.



Falošné kontrolórky podľa Adamčíkovej žiadali od majiteľky prevádzky, aby predložila fotokópiu žiadosti o pridelenie kódu eKasa a písomné potvrdenie o zakúpení certifikovaného riešenia. "Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dali pozor na takéto podvodné konanie," povedala Adamčíková. Hoci v tomto prípade podľa FS falošné kontrolórky pokutu nepýtali, podľa schválenej novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici sa pokuty udelia tým podnikateľom, ktorí nepožiadali do účinnosti zákona o pridelenie kódu eKasa. Potvrdenie od výrobcu o objednávke certifikovaného riešenia eKasy zákon nevyžaduje.