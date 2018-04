Finančnú gramotnosť žiakov sa snaží zlepšiť program Teach for Slovakia

S témou finančnej gramotnosti sa stretáva každý z nás už od mladého veku. Je dôležité, aby sa deti vedeli zodpovedne správať a informovane rozhodovať pri svojich finančných rozhodnutiach.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Finančnú gramotnosť žiakov na školách sa snaží zlepšiť aj spoločný program Teach for Slovakia a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Jedným z takýchto zlepšení bolo napríklad nedávne (11.4.) stretnutie 40 deviatakov z Malaciek a z bratislavskej mestskej časti Dúbravka s rovnakým počtom zamestnancov a manažérov banky, pričom diskutovali práve o témach z oblasti finančnej gramotnosti. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Teach for Slovakia Veronika Pavlíková Klindová.



"Bolo to veľmi zaujímavé, naučili nás, ako narábať s peniazmi a čo je v živote dôležité, ako si správne ušetriť," zhrnula dojmy z workshopu deviatačka z Malaciek. Jednou z priorít je podpora finančnej gramotnosti a vzdelávania v tejto oblasti. "S témou finančnej gramotnosti sa stretáva každý z nás už od mladého veku. Považujeme za dôležité, aby sa deti, keď vyrastú, vedeli zodpovedne správať a informovane rozhodovať pri svojich finančných rozhodnutiach. Sme presvedčení, že tieto dôležité oblasti treba rozvíjať už v mladom veku, a preto vzdelávaniu venujeme mimoriadnu pozornosť," povedala správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.



"Je skvelé, že si žiaci mohli prakticky prejsť touto témou. Ja na to plynule nadviažem na hodine občianskej náuky a budem s deťmi ďalej o tejto téme hovoriť," povedal Slavomír Lalík, účastník Teach for Slovakia na Základnej škole v Malackách. Budúcnosť slovenského školstva nezávisí podľa zakladateľ Teach for Slovakia Stanislava Boledoviča len od skutkov ministerstva. "V 20 základných školách po celom Slovensku od Malaciek po Michalovce pôsobí 24 mladých učiteľov z programu Teach for Slovakia, ktorí sa usilujú o to, aby každé dieťa malo šancu v živote uspieť," uzavrel Boledovič.