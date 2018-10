Finka: Slovenskí vedci koordinujú vytváranie čínskeho mesta budúcnosti

Hosťom Richarda Kvasňovského v relácii EKONOMIKA Tu a teraz je profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Bratislava 31. október (TABLET.TV) - Slovenskí vedci spolupracujú v Číne na projekte novej štvrti mesta Šanghaj, ktorá sa má stať prototypom urbanizácie 21.storočia. O téme hovoril profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.



Projekt sa týka urbanizácie ostrova Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja. „Čína má prepracovanú víziu pre tento ostrov. Má sa stať centrom šírenia inovácií a ide o vytvorenie modelu smart ekospoločnosti 21. storočia. Mal by byť vzorom nielen pre urbanizáciu Šanghaja, ale aj ďalších miest a regiónov v Číne,“ vysvetlil Finka.







Tretí najväčší čínsky ostrov Chongming má viac ako 700-tisíc obyvateľov a je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokraďové ekosystémy. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c’-ťiang, predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. „Cieľom je vytvoriť priestor s vysokou enviro a sociálnou kvalitou života, kde je dostatok pracovných príležitostí, pretože v súčasnosti čelí aj tento ostrov odchodu mladých ľudí. Majú sa tam optimálne využívať prírodné zdroje, tak, aby bol ostrov sebestačný s nízko uhlíkovou ekonomikou. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési živé laboratóriá. V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta,“ konštatoval Finka.



Na realizácií projektu sa podieľajú excelentné pracoviská z Činy a Európy, ako aj členovia novej Čínsko-Európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie, ktoré sa usilujú integrovať najmodernejšie koncepty do modelu rozvoja ostrova Chongming. „Úlohou tímu slovenských vedcov z STU je koordinovať postup aliancie a vytváranie podkladov, ktoré sú následne predmetom rozhodovanie lokálnych autorít. Je to partnerská spolupráca, kde sa obe strany dobre dopĺňajú. Čína dokáže veľmi rýchlo a efektívne mobilizovať finančné, technologické i personálne kapacity, kým Európa ponúka inovácie, skúsenosti a dokáže omnoho lepšie zapájať do procesu tvorby územia jednotlivých hráčov, ako sú municipality alebo verejnosť,“ dodal Finka.