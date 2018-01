Firma EPH spúšťa v Británii jednu z najväčších elektrární na biomasu

Väčšie zameranie sa na biomasu je súčasťou britskej energetickej stratégie. Tá počíta s podporou jadra, plynu a zelených zdrojov a zároveň s postupným odchodom od spaľovania špinavého uhlia.

Praha 29. januára (TASR) - Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínskeho dokončuje v Británii významnú investíciu. Koncom minulého týždňa tam uviedol do skúšobnej prevádzky obriu elektráreň na spaľovanie biomasy v meste Lynemouth. Stavba, ktorá je jednou z najväčších elektrární spaľujúcich biomasu na svete, si vyžiadala takmer 400 miliónov libier (458,01 milióna eur).



"Ide o jednu z najväčších investícií, ktoré sa momentálne vo Veľkej Británii realizujú. Elektráreň Lynemouth bude po dokončení schopná produkovať elektrinu pri nízkych uhlíkových emisiách," povedal hovorca firmy Daniel Častvaj.



Ako uviedol server iHNED.cz, Británia sa tak stáva stále dôležitejšou súčasťou Křetínskeho impéria. EPH vstúpil na tamojší trh v roku 2014, keď v Británii kúpil starú uhoľnú elektráreň Eggborough. Ešte vlani na jeseň k nej pridal dve anglické plynové elektrárne Langage a South Humber Bank. Za obidva zdroje s výkonom 2300 megawattov zaplatil britskej spoločnosti Centrica 318 miliónov libier.



Elektráreň Lynemouth kúpil EPH v januári 2016 od nemeckej firmy RWE. Išlo o uhoľnú elektráreň, ktorú sa ale EPH rozhodol prestavať na spaľovanie biomasy. Výkon zdroja bude 390 megawattov a mala by tak pokryť spotrebu až 700.000 domácností.



Väčšie zameranie sa na biomasu je súčasťou britskej energetickej stratégie. Tá počíta s podporou jadra, plynu a zelených zdrojov a zároveň s postupným odchodom od spaľovania špinavého uhlia. To je v súčasnosti zaťažené špeciálnou ekologickou daňou.



Tento plán sa však ukazuje ako príliš ambiciózny. Príprava výstavby nových jadrových blokov sa výrazne spomalila a nestíhajú sa stavať ani ďalšie, často dlho plánované zdroje. Británia tak v posledných rokoch opakovane čelila nedostatku elektrickej energie.



Ukážkovým príkladom, vykresľujúcim situáciu na britskom trhu, môže byť elektráreň Eggborough. Tú Křetínský kúpil dokonca za zápornú cenu. Stávka bola jednoduchá - buď elektráreň získa podporu od štátu, alebo EPH bude musieť zaplatiť jej odstavenie. Ukázalo sa ale, že Křetínskeho vízia bola správna. V nasledujúcom roku trpela Británia nedostatkom elektriny a tamojší prevádzkovateľ siete si časť jej výkonu platí ako záložný zdroj.



Práve tu sa dá očakávať ďalšia výrazná investícia. EPH plánuje v Eggborough časť uhlia nahradiť veľkou plynovou elektrárňou s výkonom 2500 MW.