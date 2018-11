Firma Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc 220.000 eur

Firma žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby obalových materiálov pre cukrárenský priemysel.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Firma Schur Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby obalových materiálov pre cukrárenský priemysel v existujúcom podniku v Trebišove vo výške 220.000 eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Vyplýva to zo zverejneného materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Realizácia investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi v nominálnej výške 684.000 eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ vytvorí 15 nových pracovných miest do konca roku 2020," spresnil rezort hospodárstva.



Firma Schur Flexibles Moneta, s. r. o., Trebišov vznikla zápisom do obchodného registra 14. januára 2014. Spoločníkmi žiadateľa o investičnú pomoc sú rakúska spoločnosť Schur Flexibles Holding GmbH a nemecká firma Schur Flexibles GmbH. Základné imanie slovenskej firmy dosahuje výšku 75.000 eur a je splatené v plnom rozsahu.



Hlavným predmetom činnosti žiadateľa o investičnú pomoc je výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov. V Trebišove má žiadateľ vybudovaný podnik zameraný na spracovanie hliníkových fólií a laminátov pre cukrárenský priemysel (výroba obalových materiálov). Ako jediný na globálnom trhu je schopný tlačiť, laminovať a povliekať extrémne tenké fólie (pod desať mikrónov).



Žiadateľ patrí do skupiny Schur Flexibles Group, ktorá sa zameriava na výrobu obalových materiálov. Sídlo skupiny sa nachádza v Nemecku, pričom v rámci Európy má skupina umiestnených 23 výrobných závodov s asi 1750 zamestnancami.