Firmám ostáva len týždeň na registráciu do súťaže Technology Fast 50

Deloitte vyhlási výsledky 20. ročníka súťaže pre najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v strednej Európe v októbri.

Bratislava 24. júla (TASR) - Registrácia do súťaže technologických spoločností Technology Fast 50 sa uzatvára 31. júla 2019. Slovenským spoločnostiam, ktoré sa chcú prezentovať v rámci technologickej špičky z regiónu strednej Európy, ale aj sveta, tak zostáva už len týždeň na prihlásenie do rebríčka. Informoval o tom Andrej Fekete z Deloitte Audit.



"Záujem slovenských spoločností o rebríček každý rok rastie. Minulý rok sa zo Slovenska prihlásilo rekordných 26 spoločností, z ktorých sa v stredoeurópskom rebríčku umiestnili tri. Mnohé z nich dosiahli významný trojciferný, dokonca až štvorciferný rast. Ide o spoločnosti, ktoré môžu byť inšpiráciou nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale i pre etablované firmy, ktoré sa potrebujú rozvíjať a inovovať," vysvetlila vedúca partnerka spoločnosti Deloitte na Slovensku Ivana Lorencovičova.



Spoločnosť vyhlási výsledky 20. ročníka súťaže pre najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v strednej Európe v októbri. Oprávnení súťažiaci budú automaticky prihlásení do súťaže Deloitte EMEA Technology Fast 500.



Prihlásené technologické spoločností zo Slovenska sa môžu uchádzať o ocenenie v hlavnej kategórií Fast 50 alebo v jednej zo štyroch vedľajších kategórií, a to Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti), Veľká päťka (najväčšie spoločnosti), Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.



"Slovenské firmy z technologického odvetvia sú na vysokej úrovni, dosahujú výborný rast, a sú porovnateľné s firmami z regiónu strednej Európy, čo dokazujú aj výsledky z predchádzajúcich ročníkov, kde sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach rebríčka. Veríme, že aj tento rok budú úspešné a zviditeľnia tak seba, ale aj Slovensko," uzavrela Lorencovičová.