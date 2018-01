Firmu Westinghouse kúpi od Toshiby kanadská spoločnosť Brookfield

Cena kontraktu bola stanovená na 4,6 miliardy USD (3,81 miliardy eur), pričom kontrakt by sa mal dokončiť v 3. kvartáli tohto roka. Transakciu však ešte musí schváliť bankrotový súd.

Ottawa 4. januára (TASR) - Americkú firmu Westinghouse Electric, skrachovanú jadrovú divíziu japonskej firmy Toshiba, kúpi spoločnosť Brookfield Business Partners, súčasť kanadskej investičnej spoločnosti Brookfield Asset Management. Cena kontraktu bola stanovená na 4,6 miliardy USD (3,81 miliardy eur), pričom kontrakt by sa mal dokončiť v 3. kvartáli tohto roka. Transakciu však ešte musí schváliť bankrotový súd.



Westinghouse podal v USA žiadosť o ochranu pred veriteľmi koncom marca minulého roka po tom, ako mu jeho dva jadrové projekty v USA prudko zvýšili náklady. Problémy firmy Westinghouse Electric následne dostali do finančných ťažkostí aj materskú spoločnosť Toshiba. Westinghouse uviedol, že spod bankrotovej ochrany by chcel vystúpiť v marci tohto roka.



Japonská firma kúpila Westinghouse v roku 2006 a od tohto biznisu si sľubovala vysoký zisk. Situáciu však zmenila havária jadrovej elektrárne vo Fukušime na severovýchode Japonska, ku ktorej došlo po zemetrasení v marci 2011. Havária na jednej strane zvýšila náklady v oblasti bezpečnosti jadrových elektrární a na druhej v mnohých štátoch spôsobila odklon od tejto formy energie v prospech alternatívnych energetických zdrojov.