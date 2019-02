Firmy motivujú pracovníkov automatmi na zdravé jedlo či jogou

Zdravie a psychická pohoda majú výrazný vplyv na kvalitu práce zamestnancov každej firmy, priblížila členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková.

Bratislava 18. februára (TASR) – Slovenské firmy sa snažia motivovať svojich zamestnancov nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou, relax zónami, automatmi na zdravé jedlo či jogou. Pre spoločnosti, ktoré svojim zamestnancom poskytujú pridanú hodnotu vo forme zdravotných programov či rôznych iných výhod, vyhlasuje zdravotná poisťovňa (ZP) Union v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko súťaž Zdravá firma roka. Jej výsledky vyhlásili v piatok (15. 2.) večer v Bratislave.



"Cieľom súťaže je to, aby zapojené firmy ukázali, že je pre nich dôležité poskytovať svojim zamestnancom čo najlepšie podmienky pri práci a motivujú ich k zdravému životnému štýlu. Zdravie a psychická pohoda majú totiž výrazný vplyv na kvalitu práce zamestnancov každej firmy," priblížila členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková. Do deviateho ročníka súťaže sa celkovo zapojilo 39 firiem z celého Slovenska.



Víťazom sa tento rok stala v kategórii výrobných firiem spoločnosť Duslo a v kategórii nevýrobných firiem spoločnosť Siemens. Medzi malými firmami do 50 zamestnancov vyhrala spoločnosť YMS. "Veľmi nás teší, že počet firiem, ktoré sa snažia čo najlepšie starať o svojich zamestnancov, každým rokom rastie. Sme radi, že práve Union zdravotná poisťovňa inšpiruje firmy k lepšej starostlivosti o zdravie svojich pracovníkov," uviedol riaditeľ úseku získavania klientov Union ZP Pavol Chovan.



Firmy hodnotila odborná komisia zložená z odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, Inštitútu bezpečnosti práce, personálnych agentúr a zástupcov ZP Union.