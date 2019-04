Firmy napojené na verejné financie budú fakturovať elektronicky

Zákon aplikuje do slovenského právneho systému smernicu EÚ o elektronickej fakturácii a verejnom obstarávaní.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Všetky firmy, organizácie a inštitúcie napojené na verejné financie, budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií. Zároveň ministerstvo vytvorí pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Povinnosť sa netýka fyzickým osôb, platieb do 5000 eur a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu.



Zákon aplikuje do slovenského právneho systému smernicu EÚ o elektronickej fakturácii a verejnom obstarávaní. "Z hľadiska povinností, ktoré smernica ukladá a musia byť transponované, ide primárne o článok sedem, podľa ktorého členské štáty majú zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou," uviedlo ministerstvo financií v dôvodovej správe k zákonu.



Postup a termíny, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie zapoja do systému, určí ministerstvo financií všeobecne záväzným právnym predpisom. "Z hľadiska spúšťania systému do prevádzky, a s tým spojeného ukladania povinností prijímať a vydávať zaručené elektronickej faktúry, sa v prvom kroku uvažuje nad ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zapájanie ostatných subjektov sa nepredpokladá skôr, než v horizonte dvoch rokov od účinnosti zákona," vysvetlilo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon má vstúpiť do platnosti od začiatku augusta.