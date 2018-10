Firmy produkujúce autá musia sústrediť pozornosť na inovácie a výskum

Vzájomná spolupráca môže priniesť pozitíva aj pre slovenské automobilky, keď sa do výrobných liniek dostanú nové modely elektromobilov.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Automobilový priemysel sa vo svete rozvíja míľovými krokmi a len montovať autá, či vyrábať rôzne komponenty, už dnes nestačí. Firmy produkujúce autá musia aj na Slovensku sústrediť svoju pozornosť na inovácie a výskum. Zhodli sa na tom účastníci panelovej diskusie zameranej na budúcnosť automobilového priemyslu v Európe v stredu v Bratislave.



"Ak chceme, aby slovenské automobilky uspeli, musia sa začať viac orientovať na vedu a výskum a ponúkať nové technologické riešenia. Máme továrne v celej strednej Európe, ale čo chýba týmto závodom je vzájomná koordinácia a spolupráca práve v oblasti vývoja nových technológií. Každá spoločnosť má svoj vlastný tím, každá firma spolupracuje samostatne s univerzitami, ale chýba spolupráca," upozornil Eric Wondraschke, partner právnickej kancelárie CSM na Slovensku.



Podľa neho vzájomná spolupráca môže priniesť pozitíva aj pre slovenské automobilky, keď sa do výrobných liniek dostanú nové modely elektromobilov. V blízkej dobe sa ľudia budú chcieť len premiestniť, takže čoskoro príde doba, kedy si budeme autá viac prenajímať. Budúcnosť je v autonómnych autách, aj keď na to potrebných ešte niekoľko rokov.



Podľa Jaroslava Holečka zo Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR inovácie v automobilovom priemysle potrebujú na Slovensku tri veci - kvalifikovaných ľudí, aplikovaný výskum a dodávateľov, ktorí sú schopní sledovať tento vývoj. Subdodávatelia sa čoraz viac špecializujú, pretože sú tlačení zo strany odberateľov, aby dodávali konkrétne riešenia. A to je práve možnosť pre Slovensko a všetky krajiny strednej Európy.



Budúcnosť automobilového priemyslu vidí zakladateľ českej spoločnosti Liftago Martin Hausenblas v autonómnych autách. Podľa neho je otázkou času, kedy budeme mať malé autá do 500 kilogramov určené pre jedného človeka. Dôležité je, že auto nebude v osobnom vlastníctve, vlastníkom bude spoločnosť, ktorá ho bude dávať k dispozícii ľuďom podľa potreby. "Zbavíme sa zaparkovaných áut na cestách, nebudeme musieť tak riešiť zápchy v mestách. Dnešné autá sa reálne využívajú na 5 %, zvyšok času sú zaparkované a nevyužívané," upozornil Hausenblas.