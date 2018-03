Firmy v Británii presunú do EÚ približne 5000 miest do marca 2019

Z poisťovní sa zapojili do prieskumu najväčšie spoločnosti kótované na burze v Spojenom kráľovstve spolu s veľkými poisťovňami z EÚ aj z krajín mimo EÚ, ktoré pôsobia na britskom trhu.

Londýn 28. marca (TASR) - Približne 5000 pracovných miest v britskom finančnom sektore sa presunie do Európskej únie (EÚ) alebo vytvorí v zámorí do marca 2019 v dôsledku brexitu. To je o polovicu menej, ako sa čakalo pred šiestimi mesiacmi. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters.



Reuters sa obrátil na 164 bánk, správcov aktív, súkromné investičné spoločnosti, poisťovne a burzy v Spojenom kráľovstve a zaujímal sa o ich plány na presun zamestnancov v dôsledku brexitu. Dostal odpovede od 119 firiem oproti 123 v septembri 2017.



Čísla sa líšia, pretože niekoľko poisťovní, správcov aktív a búrz, ktoré sa zapojili do septembrového prieskumu, tentoraz nereagovalo na otázky. Na druhej strane sa ankety zúčastnilo niekoľko nových poisťovní a správcov aktív.



Celkom 76 spoločností uviedlo, že budú musieť presunúť zamestnancov alebo reštrukturalizovať svoje podnikanie po odchode Británie z EÚ v marci 2019. Ďalších 29 respondentov vyhlásilo, že brexit na nich nebude mať žiadny vplyv a zvyšok povedal, že sa stále rozhodujú, čo urobiť, prípadne sa odmietli vyjadriť alebo neodpovedali.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 9. februára do 22. marca. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 64 bánk, 37 poisťovní a poisťovacích maklérov a 18 správcov aktív a súkromných investičných spoločností. Medzi respondentmi bolo 20 investičných bánk, ktoré v roku 2016 dosiahli najvyššie príjmy z poplatkov z investičného bankovníctva v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.



Dokopy 25 bánk, ktoré odpovedali na otázku, koľko pracovných miest brexit ovplyvní, uviedlo, že očakávajú presun alebo vytvorenie 4798 pracovných miest v EÚ. Trinásť poisťovní plánuje vytvoriť na kontinente 173 miest. Desať správcov aktív a súkromných investičných spoločností, ktoré poskytli informácie, vytvoria spolu 304 pracovných miest v EÚ. Ďalší respondenti konkrétne čísla neposkytli.