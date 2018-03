Firmy v Nemecku zápasia s nedostatkom ľudí, lákajú ich na rôzne výhody

Po rokoch silného rastu ekonomiky sa nezamestnanosť znížila na rekordne nízku úroveň 5,4 % a krajina má 1,2 milióna neobsadených pracovných miest.

Berlín 31. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku je rekordne nízka. V krajine je voľných viac ako milión pracovných miest. Firmy v snahe obsadiť ich ponúkajú novým zamestnancom rôzne výhody od výletu do zahraničia cez obedy zadarmo.



Jakob Kratsch nie je absolventom Harvardu, ani elitný inžinier či vývojár softvéru, ale 20-ročný vyučený robotník. Napriek tomu ho storočná továreň, blízko bývalej hranice medzi východným a západným Nemeckom, považuje za natoľko "žiadaného", že mu ponúkla výlet do New Yorku v náborovom balíku.



Kratschovi sa prvý rok v práci tak darilo, že strávil tri dni návštevou turistických atrakcií, ako sú Empire State Building a Times Square. A stretol sa aj s manažmentom spoločnosti Harry's, ktorá pred štyrmi rokmi kúpila fabriku na výrobu žiletiek, kde pracuje.



"Ktorý mladý človek sa dostane do New Yorku za peniaze svojej firmy?," pýta sa Kratsch.



Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa stal existenčnou otázkou pre spoločnosti v Nemecku, ktoré ponúkajú potenciálnym zamestnancom lákadlá od pobytu v zahraničí cez lyžiarske výlety po dotované bývanie či jedlo zadarmo.



Po rokoch silného rastu ekonomiky sa nezamestnanosť znížila na rekordne nízku úroveň 5,4 % a krajina má 1,2 milióna neobsadených pracovných miest. Výroba, stavebníctvo a zdravotníctvo majú najväčšie problémy s obsadením voľných pozícií.



Nábor zamestnancov je "veľkou výzvou" pre mnohé firmy v Nemecku, priznáva Maren Krollová, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v továrni Harry's v Eisfelde. Spoločnosť tam zamestnáva približne 550 ľudí a má voľných takmer 40 pozícií. Snaží sa preto udržať si zamestnancov rôznymi benefitmi, od obedov cez kurzy angličtiny po program rozdelenia akcií.



"Talentovaní odborníci sa ťažko nachádzajú," skonštatovala Krollová, "takže musíme vytvárať atraktívne podmienky."



Ale aj napriek nedostatku ľudí mzdy robotníkov dramaticky nestúpli, prinajmenšom zatiaľ. Za uplynulých päť rokov sa totiž zvýšili o 13 %, keďže odbory zmiernili mzdové požiadavky, aby pomohli firmám udržať krok s rastúcou globálnou konkurenciou. Odborári si namiesto toho zvolili opatrenia, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí a akceptovali v tomto roku menšie zvýšenie platov výmenou za možnosť kratšieho pracovného času.



Nebezpečenstvom pre Nemecko je, že kríza pracovného trhu sa môže zhoršiť. Nemecká centrálna banka Bundesbank varovala, že nárast dôchodcov a spomalenie migrácie ešte viac obmedzia ponuku kvalifikovaných zamestnancov. "Existuje riziko, že v prípade nedostatku pracovníkov sa v Nemecku prestane vyrábať," uviedol Raimund Becker, riaditeľ spolkovej agentúry pre zamestnanosť.



Mnohé spoločnosti sa pozerajú za hranice Nemecka, aby obsadili voľné miesta. Prisťahovalci dlho pomáhali krajine zmierniť nedostatok kvalifikovaných ľudí na domácom trhu, ale aj to sa mení. Bundesbank upozornila podniky, že budú čoraz ťažšie lákať pracovníkov zo susedných krajín, pretože mzdy vo východnej Európe sa zvyšujú. Čistá migrácia z tohto regiónu sa od roku 2015 zmiernila. A keď sa ešte viac Poliakov rozhodne zostať radšej doma, miestni obyvatelia ako Kratsch budú ešte žiadanejší.