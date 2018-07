Firmy v OZ Slovensko.Digital prijali pravidlá,tie inšpirujú štátne IT

V spolupráci so zástupcami IT priemyslu chcú dosiahnuť, aby vznikol etický kódex pre celú informatizáciu.

Bratislava 3. júla (TASR) – IT firmy v OZ Slovensko.Digital volajú po slušnej informatizácii. Prijali etické pravidlá, ktorými chcú inšpirovať informatizáciu v štátnom IT sektore. Tieto pravidlá už v súčasnosti presadzuje združenie v pracovnej skupine na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). V spolupráci so zástupcami IT priemyslu chcú dosiahnuť, aby vznikol etický kódex pre celú informatizáciu. Na utorkovom brífingu v Bratislave to skonštatoval výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.



Na korupciu podľa neho treba dvoch, preto sa združenie rozhodlo ísť cestou kódexu. "Myslíme si, že samotné IT firmy by si mali upratať tento sektor," poznamenal Hargaš s tým, že aj tieto spoločnosti by si mali uvedomiť svoju mieru zodpovednosti.



Opatrenia, ktoré by mali inšpirovať aj štát, sa zameriavajú na tri oblasti. Jednou z nich je vzdelávanie a práca so zamestnancami, teda podporovanie citlivosti zamestnancov na nekalé praktiky, čo sú a čo nie sú nekalé praktiky. Členovia chcú zorganizovať pravidelný tréning pre svojich pracovníkov o tom, ako nahlasovať takéto konanie.



Ďalšou oblasťou je verejné obstarávanie, kde sa členovia združenia zaviazali aktívne podporovať štát v súťažení. "Naše členské firmy deklarujú, že podporujú konkurenciu medzi firmami," priblížil Hargaš. Nebudú tiež poskytovať referencie alebo životopisy expertov bez toho, aby sa na projekte reálne podieľali a zároveň budú proaktívne hlásiť nekalé praktiky v tendroch.



Pravidlá zahŕňajú aj vysielanie pracovníkov. Na to, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, budú pri spolupráci so štátom firmy sami informovať o tom, ktorých zamestnancov vyslali pracovať na stranu štátu, na aké obdobie a v akej oblasti. Medzi ďalšie opatrenie patrí napríklad aj zverejňovanie subdodávateľov v projektoch, či zverejňovanie expertov, ktorí pripravujú podklady pre štát.



K dodržiavaniu etického kódexu a aplikácii jeho opatrení sa zaviazalo všetkých 21 členských firiem a šesť individuálnych členov Slovensko.Digital. "Férové podnikateľské prostredie považujeme za dôležité pre rozvoj IT priemyslu na Slovensku, pre jeho úspech v medzinárodnom meradle, ako aj pre vývoj elektronických služieb štátu prospešných pre občanov," zdôraznil Michal Krištúfek zo spoločnosti Eset, ktorá je jedným z členov.



Slovensko.Digital už malo svoj kódex, v súčasnosti ide o jeho doplnenie. "Veľa vecí je v súlade so zákonom, ale nie je v súlade s etikou," upozornil Hargaš s tým, že týmto spôsobom chcú otvoriť diskusiu o tejto téme. Nový etický kódex združenia platí od 1. júla tohto roka a cieľom je vznik jednotného kódexu pre celú informatizáciu. Podľa Hargaša sú v tomto smere pozitívne odozvy aj zo strany IT Asociácie Slovenska (ITAS).