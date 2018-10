Firmy v regióne strednej a východnej Európy ťahajú nahor zamestnanosť

Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európy vrátane firiem zo SR, sú významnými zamestnávateľmi regiónu, pre ktorých je zároveň čoraz problematickejšie nájsť kvalifikovanú pracovnú silu.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Najväčších 500 firiem v regióne strednej a východnej Európy (SVE) zvýšilo medziročne zamestnanosť o 4,7 % v minulom roku. Na Slovensku najväčšie firmy podľa tržieb dávajú prácu 4,4 % zamestnancov z celkovej pracovnej sily v krajine. Vyplýva to z najnovšej analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface.



Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európy rebríčka Top 500, vrátane firiem zo Slovenska, sú významnými zamestnávateľmi regiónu, pre ktorých je zároveň čoraz problematickejšie nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. "Tieto spoločnosti v regióne zvýšili počet zamestnancov v roku 2017 na 2,4 miliardy ľudí. Premenené na drobné, 4,8 % z celkovej pracovnej sily v strednej a východnej Európe pracuje pre jednu z firiem CEE Top 500, čo je o niečo viac ako v roku 2016 (4,5 %). Zároveň je to ďalší dôkaz o tom, akí dôležití sú títo hráči pre trh práce v strednej a východnej Európe," uviedla spoločnosť Coface.



Najdôležitejšími zamestnávateľmi podľa celkového percenta pracovnej sily sú najväčšie firmy podľa tržieb v Litve, ktoré zamestnávajú až 10,5 % z tamojšieho celkového percenta pracovnej sily. Na druhom mieste je Poľsko, kde najväčšie firmy podľa obratu zamestnávajú až 7,4 % z celkovej pracovnej sily. Trojku uzatvára Maďarsko so svojimi najväčšími firmami, ktoré zamestnávajú 5,3 % pracovnej sily. Najväčšie firmy na Slovensku sú rovnako významnými zamestnávateľmi. Zamestnávajú až 4,4 % z celkovej pracovnej sily, čo je medziročne o desatinu percenta viac.



Top sektormi z hľadiska zamestnania v regióne boli za vlaňajšok nešpecializovaný obchodný sektor a automotive. Prvý sektor zamestnal v roku 2017 o 6,3 % viac ľudí, čím sa stal v regióne najsilnejším sektorom z hľadiska počtu zamestnancov. Automobilový priemysel a doprava mali druhú najväčšiu pracovnú základňu v rebríčku Top 500 v strednej a východnej Európe, presnejšie 18,2 % z celkového počtu, pričom automotive bol za vlaňajšok jedným z hlavných sektorov s náborom nových pracovníkov, a to pri raste o 7,5 %.



Miera nezamestnanosti bola v regióne pod priemernou úrovňou Únie 7,6 %, a to v ôsmich z 12 krajín. V niektorých krajinách dosiahla nezamestnanosť dokonca rekordne nízku úroveň. Lídrom bola aj vlani Česká republika, ktorá znížila nezamestnanosť zo 4 % v roku 2016 na 2,9 % za vlaňajšok. Dobre si viedlo aj Maďarsko s mierou nezamestnanosti 4,2 % za rok 2017, ako aj Poľsko a Rumunsko.



Paradoxne, hoci Lotyšsko aj Slovensko prispeli výraznou mierou k zamestnanosti vo svojich krajinách zo strany najväčších firiem podľa tržieb, obe sú v miere nezamestnanosti nad priemerom Únie. V prípade Lotyšska bola miera nezamestnanosti za rok 2017 až 8,7 % a Slovenska 8,1 %. Dvojciferné čísla v nezamestnanosti v regióne dosiahli Srbsko(14,7 %) a Chorvátsko (11,1 %).



"Pozitívny celkový vývoj trhu práce v strednej a východnej Európe viedol k vyšším mzdám a zvyšovaniu dôvery spotrebiteľov, čo zvýšilo ich spotrebu. Má to však aj nevýhodu," upozorňuje Coface. Nízka nezamestnanosť totiž spôsobuje výrazný nedostatok pracovnej sily, o čom svedčí rastúci počet spoločností, pre ktoré je to prekážka ich podnikateľskej aktivity. "Stále ťažšie je zamestnať kvalifikovaných pracovníkov. Zvyšujúce sa mzdy tiež vyvíjali tlak na firmy, z ktorých niektoré to kompenzovali prílevom zahraničných pracovníkov. Napríklad Ukrajincov v poľskom maloobchode," dodáva Coface.