Fitch: Predaj elektromobilov v Číne bude pokračovať v prudkom raste

Agentúra Fitch predpokladá, že výrobcovia elektromobilov budú naďalej dávať prednosť objemu predaja a trhovému podielu pred ziskovosťou.

Peking 8. apríla (TASR) - Prudký rast čínskeho trhu s elektromobilmi sa nespomalí, aj keď Peking výrazne obmedzuje stimuly, tvrdí agentúra Fitch Ratings.



Predaj elektrických áut v Číne v roku 2018 vyskočil takmer o 62 % na 1,3 milióna vozidiel, uviedol zväz čínskych výrobcov áut China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Zväz v tomto roku počíta s nárastom na 1,6 milióna.



Čínska vláda však výrazne obmedzila podporu pre kúpu elektromobilov. Nové pravidlá vydané 26. marca počítajú s úplným ukončením podpory pre autá s dojazdom nižším než 250 kilometrov. Podpora pre drahšie elektromobily s vyššou výbavou zasa padne až o 60 %.



Agentúra Fitch však uviedla, že ceny elektromobilov aj napriek obmedzeniu podpory zo strany vlády zrejme výrazne nevzrastú, keďže výrobcovia to dorovnajú a časť strát prevedú na dodávateľov. Fitch predpokladá, že výrobcovia elektromobilov budú naďalej dávať prednosť objemu predaja a trhovému podielu pred ziskovosťou.



Nové pravidlá začnú platiť 26. júna a Fitch očakáva, že prechodné obdobie výrazne podporí predaj. "Podobne 4-mesačné prechodné obdobie pred obmedzením stimulov v roku 2018 podporilo predaj elektromobilov, ktorý v období od februára do mája vyskočil o 123 %, než sa medziročné tempo rastu spomalilo na 60 % až 85 % v nasledujúcich mesiacoch," uviedla agentúra vo svojej analýze.



Fitch však varovala, že pokiaľ sa obmedzenie štátnej podpory nedotkne spotrebiteľov, niektorí čínski výrobcovia zrejme pocítia výrazné odčerpanie hotovosti, keďže ich investičné náklady pokračujú v raste.