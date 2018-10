Fitch už nepredpokladá hladký odchod Británie z EÚ

Doposiaľ Fitch vychádzala z predpokladu, že Británia opustí EÚ v marci budúceho roka s dohodou o prechodnom období a náčrtom budúcej obchodnej dohody s blokom.

Londýn 28. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch koncom tohto týždňa uviedla, že už nepredpokladá hladký odchod Británie z Európskej únie (EÚ). A upozornila, že brexit bez dohody by mohol viesť k zníženiu ratingu Spojeného kráľovstva.



Z pohľadu Fitch čoraz intenzívnejšie politické rozpory v Británii zvýšili pravdepodobnosť neriadeného brexitu bez dohody. Takýto výsledok by podstatne narušil colnú, obchodnú a hospodársku činnosť, upozornila agentúra. Fitch by následne musela prehodnotiť údaje, na základe ktorých stanovila terajší rating.



Doposiaľ Fitch vychádzala z predpokladu, že Británia opustí EÚ v marci budúceho roka s dohodou o prechodnom období a náčrtom budúcej obchodnej dohody s blokom.



Ale premiérka Theresa Mayová má problémy dosiahnuť dohodu, s ktorou by získala podporu ako Bruselu, tak jej vlastných poslancov z Konzervatívnej strany.



Fitch v súčasnosti oceňuje britský vládny dlh ratingovou známkou AA s negatívnym výhľadom, čo znamená, že môže rating znížiť v budúcnosti. Fitch v roku 2013 odobrala Británii najvyššiu známku AAA. Odôvodnila to slabšími verejnými financiami Spojeného kráľovstva.



Ďalšia agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings potvrdila Británii svoj doterajší rating, ale s negatívnym výhľadom.



Dôvodom je neistota, pokiaľ ide o ukončenie členstva a budúci vzťah Spojeného kráľovstva s EÚ.



Zhoršenie výhľadu nemalo doteraz veľký vplyv na apetít investorov po britskom vládnom dlhu, ktorý sa v čase politických alebo ekonomických turbulencií stále považuje za bezpečný. Ale je to trápne pre konzervatívnu vládu. Predchádzajúci konzervatívny kabinet totiž v roku 2010, keď sa pustil do úsporného programu, zdôrazňoval práve význam zachovania najvyššieho ratingu AAA.