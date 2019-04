Fondy EÚ chce vláda využiť aj na dopravné projekty na hornej Nitre

Do projektovej prípravy R2 sa má podľa návrhu investovať spolu 17,6 milióna eur.

Prievidza 10. apríla (TASR) - Časť z fondov Európskej únie, ktoré vláda plánuje presmerovať z iných operačných programov v prospech prioritnej osi Cestná infraštruktúra, by mali smerovať na dopravné projekty hornej Nitry. Jej predbežný návrh počíta s financiami pre projektovú prípravu rýchlostnej cesty R2, modernizáciu cesty I/9 pri Mníchovej Lehote, ako i vybudovanie časti obchvatu Prievidze. Samospráva metropoly hornej Nitry rozhodnutie vládneho kabinetu víta, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Medzi oblasti, ktoré boli navrhnuté podporiť, sú zaradené najmä aktuálne iniciatívy Európskej komisie prebiehajúce na území SR. Ich súčasťou je aj podpora dopravy ako hybnej sily transformácie hornej Nitry. Vláda materiál schválila 27. marca a uložila príslušným ministrom poskytovať súčinnosť pri navrhovanom presunutí financií medzi operačnými programami," pripomenul Ďureje.



Do projektovej prípravy R2 sa má podľa návrhu investovať spolu 17,6 milióna eur. Materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR uvádza stav rozpracovanosti jednotlivých úsekov a podklady, ktoré je potrebné dopracovať. "Dokumentácie a štúdie sú nevyhnutnými podkladmi pre to, aby sa mohla v budúcnosti z prostriedkov Európskej únie financovať realizácia dopravných projektov," upozornil hovorca Prievidze.



Pre úsek R2 Mníchova Lehota — Ruskovce predpokladajú orgány nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj prípravu zmeny dokumentácií pre územné rozhodnutia a vydanie nových územných rozhodnutí. K úsekom R2 Pravotice — Dolné Vestenice a R2 Dolné Vestenice — Nováky pripravujú výzvu na vypracovanie a vyhodnotenie dopravného prieskumu na ceste I/9, verejné obstarávanie sa má vyhlásiť v máji tohto roka.



"Už v roku 2013 viac ako 16.000 ľudí z regiónu požadovalo, aby bola príprava a realizácia budovania R2 v Trenčianskom kraji zaradená medzi najvyššie priority vlády. Transformácia regiónu je jednou z troch iniciatív Európskej komisie, na ktoré sa majú presunúť peniaze z Európskej únie. Tieto správy z rokovania vlády vnímame pozitívne. Len ak bude projektová príprava hotová, bude možné cestu R2 budovať z eurofondov v nasledujúcom programovom období, ktoré začína v roku 2021," komentovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.



Sumu 21,3 milióna eur plánuje vláda presunúť na realizáciu modernizácie cesty I/9 v úseku Chocholná — Mníchova Lehota. Účelom projektu je zlepšiť dopravné napojenie hornej Nitry. K projektu už dodali dokumentácie pre stavebné povolenie a prebieha majetkovoprávne vyrovnanie. V materiáli uviedli navrhovatelia termín realizácie v rokoch 2020 až 2022. "I keď takzvaná panelka, cesta prvej triedy pri Trenčíne, nie je priamo v regióne hornej Nitry, pre jeho dopravnú dostupnosť je to dôležitý projekt. Teším sa z toho, že aj tento nedostatok, za ktorý sa hanbíme pred investormi a návštevníkmi regiónu, bude odstránený," skonštatovala Macháčková.



Odklon dopravy z intravilánu mesta Prievidza má zase zabezpečiť realizácia projektu obchvatu mesta Prievidza, ktorá je podľa schváleného návrhu plánovaná na roky 2020 až 2022. Na realizáciu prvej etapy, druhej stavby plánuje vláda využiť sumu 11,97 milióna eur.



Predkladacia správa o predbežnom návrhu prerozdelenia fondov Európskej únie upozorňuje, že konečné údaje o plnení výkonnostného rámca a výšky nepridelenej výkonnostnej rezervy jednotlivým operačným programom budú známe po vydaní rozhodnutia Európskej komisie, najneskôr do 31. augusta 2019.