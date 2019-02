Ford končí s výrobou ťažkých nákladných áut v Južnej Amerike

Šéf divízie Fordu pre Južnú Ameriku Lyle Watters uviedol, že firma sa z juhoamerického trhu úplne stiahnuť neplánuje, chce však zlepšiť ponuku svojich produktov.

Detroit 20. februára (TASR) - Americká automobilka Ford po vyše 50 rokoch zatvorí závod v Brazílii a ukončí tak výrobu ťažkých nákladných vozidiel v Južnej Amerike.



Firma uviedla, že rozhodnutie "je súčasťou reštrukturalizácie jej globálneho biznisu". Pôvodne zvažovala viacero riešení, ako napríklad vytvorenie partnerstva, nakoniec však usúdila, že z dlhodobého hľadiska by náhradné riešenia k zisku neviedli a rozhodla sa závod, ktorý je v prevádzke od októbra 1967 a zamestnáva zhruba 2800 ľudí, zatvoriť.



Očakávané zrušenie približne 2800 pracovných miest v priebehu tohto roka je nepríjemnou správou pre Brazíliu, kde nezamestnanosť dosahuje viac než 10 %. Watters dodal, že firma chce preto spolupracovať so všetkými akcionármi na ďalších krokoch.



Zatvorenie závodu v Sao Bernardo do Campo by pre Ford malo predstavovať jednorazové náklady vo výške zhruba 460 miliónov USD (407,30 milióna eur). Celkové náklady na svoju reorganizáciu odhaduje Ford na 11 miliárd USD pred zdanením.



(1 EUR = 1,1294 USD)