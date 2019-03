Ford uvažuje o zatvorení dvoch závodov v Rusku

Ford zaznamenal v poslednom kvartáli vlaňajška stratu vo všetkých regiónoch okrem Severnej Ameriky.

Moskva 5. marca (TASR) - Ford Motor uvažuje o zatvorení dvoch veľkých ruských závodov. To by sa malo stať v rámci rozsiahlej globálnej reštrukturalizácie operácií koncernu v neziskových regiónoch, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje.



Ford zaznamenal v poslednom kvartáli vlaňajška stratu vo všetkých regiónoch okrem Severnej Ameriky. Koncern škrtá v Európe, zatvára výrobné linky v Južnej Amerike a prepúšťa tisíce zamestnancov v Číne.



Ruské závody Fordu majú celkovú produkčnú kapacitu 360.000 áut ročne. Podľa zdrojov by koncern mohol zatvoriť závod pri Petrohrade a jeden zo závodov v Tatarstane.