SAPI vítajú pri obnoviteľných zdrojoch prelomenie stop stavu

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) víta pri obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) stredajšie (27.2.) zrušenie tzv. stop-stavu pre pripájanie OZE do systému zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Podľa SAPI sa streda 27. februára 2019 natrvalo zapíše do histórie slovenskej energetiky ako deň, kedy skončil päť rokov trvajúci "stop-stav" na pripájanie nových zdrojov elektrickej energie. Nemožnosť pripájať nové zdroje do distribučnej sústavy trvala na Slovensku od roku 2014 a bola jednou z hlavných príčin poklesu OZE na spotrebe energie a neplnenia našich záväzkov voči energetickej únii a nasledujúcim generáciám.



"Zverejnením objemov inštalovaných zdrojov sa skončilo, zvlášť pre sektor OZE, nekonečných a nikdy oficiálne nepomenovaných päť rokov vákua pre nové zdroje, a to nielen pre tie obnoviteľné," vysvetlila Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE.



V celej EÚ bola SR podľa nej v tomto smere unikátom. "SAPI spísala počas uplynulých rokov viacero žiadostí, sťažností aj podnetov tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Naše enormné úsilie a konštantná kritika prinútili ministerstvo a zrejme aj distribučné spoločnosti svoj postoj prehodnotiť," dodala Galeková.



Obzvlášť potešujúci je pre SAPI vyhlásený objem 31 megawattov (MW) pre tzv. lokálne zdroje, teda koncept, ktorý si ministerstvo osvojilo práve od asociácie. Predbežne sa však ukazuje, že napriek snahe pôvodnej myšlienky maximálne zjednodušiť stavbu elektrární pre vlastnú spotrebu sa pre zdroje nad 100 kilowattov (kW) plánuje ponechať veľmi náročná administratívna procedúra pre pripojenie a taktiež množstvo technických podmienok.



"Dúfame, že ide o predbežné návrhy a prax bude oveľa jednoduchšia. Základnou podmienkou inštalácie takýchto zdrojov je totiž využitie výlučne vlastných finančných prostriedkov, s nulovou podporou štátu a to výmenou za minimálnu administratívu. Veríme, že to nebude práve administratíva, ktorá bude opätovne odrádzať subjekty od inštalácie takýchto zdrojov, ktoré, v konečnom dôsledku, svojou samovýrobou a samospotrebou pomôžu tak distribučnej sieti, ako aj Slovenskej republike k napĺňaniu cieľov požadovaných EÚ," dodala Galeková.



Dlhých päť rokov "stop-stavu" a stagnácie celého sektora bolo podľa SAPI náročným obdobím pre všetky firmy pôsobiace v elektroenergetike. Jeho zrušenie preto vytvára dobrý predpoklad na to, aby sa Slovensko začalo viac približovať k energetickej hospodárnosti budov, samovýrobe, samospotrebe či podpore inovatívnych a efektívnych "zelených technológií", ktoré výrazne prispejú k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. Navyše sa reálne začína objavovať šanca, že Slovensko bude schopné splniť ciele energetickej únie do roku 2030 a odkloniť sa konečne od závislosti na fosílnych palivách a jadrovej energii.



SAPI pripomenula, že Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 14-percentný podiel OZE na koncovej spotrebe energie do roku 2020. V ostatných rokoch však podiel OZE nielenže nerástol, ale dokonca klesal. Zrejme aj na túto alarmujúcu situáciu na Slovensku reaguje MH SR, ktoré konečne zverejnilo objemy inštalovaných zdrojov v jednotlivých distribučných spoločnostiach. Tie je možné pripájať do konca roku 2019.