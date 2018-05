Podľa Štátnej rady Francúzska pre zdaňovanie, ktorá radí vláde v právnych a administratívnych záležitostiach, by sa zisky z predaja kryptomien mali považovať za kapitálové zisky.

Paríž 1. mája (TASR) - Francúzska vláda znížila daň z predaja bitcoinov a iných kryptomien zo 45 na 19 %. Podľa Štátnej rady Francúzska pre zdaňovanie, ktorá radí vláde v právnych a administratívnych záležitostiach, by sa zisky z predaja kryptomien mali považovať za kapitálové zisky. A aktuálna sadzba dane z kapitálových výnosov v krajine je 19 %.



Okrem toho sa na obchodovanie s digitálnymi menami budú vzťahovať aj sociálne príspevky vo výške 17,2 % a daň z výnosov z obchodovania, uviedol francúzsky denník Le Monde.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire nedávno avizoval príchod "blockchainovej revolúcie" do krajiny. "Technológia blockchain ponúkne nové príležitosti start-upom, napríklad v podobe prvotných ponúk mince (Initial Coin Offerings, ICO), ktorá im umožní získavať finančné prostriedky prostredníctvom tokenov," vyhlásil minister. Podľa neho je to šanca na vytvorenie dôveryhodnej siete bez sprostredkovateľov, ktorá prinesie lepšiu sledovateľnosť transakcií a v konečnom dôsledku sa tak ekonomika stane efektívnejšou.



Kryptomeny boli vo Francúzsku reklasifikované na majetok na príkaz najvyššieho administratívneho súdu.