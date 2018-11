Francúzske združenie hotelierov podalo žalobu na Airbnb

Podľa hotelierov Airbnb s európskou centrálou v írskom Dubline nevyradila z ponuky byty, ktoré prekročili maximálny povolený počet prenocovaní. To je v prípade francúzskej metropoly 120 dní.

Paríž 7. novembra (TASR) - Francúzske združenie hotelierov UMIH podalo v utorok (6. 11.) na súde v Paríži žalobu na populárnu americkú platformu Airbnb, ktorá sprostredkováva ubytovanie v súkromí. Obvinilo ju, že "vedome porušuje" pravidlá hospodárskej súťaže.



Podľa UMIH spoločnosť Airbnb s európskou centrálou v írskom Dubline nevyradila z ponuky byty, ktoré prekročili maximálny povolený počet prenocovaní. To je v prípade francúzskej metropoly 120 dní. Okrem toho má na zozname byty, ktorým chýbajú požadované registračné čísla. Toto pravidlo bolo v Paríži a ďalších francúzskych mestách zavedené len nedávno s cieľom zabrániť únikom daní v prípade majiteľov, ktorí si z prenájmu bytov spravili v podstate podnikanie na plný úväzok.



"Spoločnosť Airbnb využíva každú príležitosť na to, aby interpretovala zákon vlastným spôsobom," povedal prezident UMIH Laurent Duc.



UMIH tak chce prinútiť on-line službu, aby ukončila tieto praktiky, a žiada symbolickú kompenzáciu vo výške 143 eur (čo je výška pokuty, ktorú vo februári dostal obyvateľ Paríža za prenájom bytu bez povolenia jeho majiteľa) a tiež úhradu súdnych a advokátskych výdavkov vo výške 50.000 eur.



Podľa parížskeho denníka Le Figaro je Francúzsko druhým najväčším trhom Airbnb po Spojených štátoch. A Paríž je mesto s najvyšším počtom bytov na prenájom cez Airbnb na celom svete s približne 65.000 bytmi alebo izbami.



Mesto svetla prijalo súbor opatrení na reguláciu týchto turistických prenájmov. Prinútilo napríklad majiteľov, aby zaregistrovali svoje byty na úradoch, a zaviedlo 120-dňový limit na rok. A tiež tvrdé sankcie pre platformy, ktoré nezaregistrujú prenajímané byty. Od januára do 15. augusta tak získalo na pokutách 1,58 milióna eur.



V septembri člen parížskej radnice zodpovedný za bývanie povedal, že sa bude snažiť o úplný zákaz prenájmu v srdci hlavného mesta, a dodal, že pre Airbnb sa mesto stáva príliš drahé pre miestnych obyvateľov.



Prvé súdne pojednávanie v procese bolo stanovené na 14. februára 2019.



"Za predpokladu, že len jedno percento prenájmov v ponuke Airbnb je nezákonné, celková strata pre (hotelový) priemysel by dosiahla desiatky miliónov eur ročne," upozornilo UMIH.



Hovorca spoločnosti Airbnb v tejto súvislosti vyhlásil, že "nebol prekvapený novým pokusom francúzskej hotelovej loby, ktorý je ďalším z dlhej série právnych krokov, pričom všetky boli neúspešné".



"Hotely ďalej chránia svoje záujmy a pokúšajú sa obmedziť práva Francúzov profitovať z turistiky," dodal.



Airbnb ponúka približne 500.000 izieb a apartmánov vo Francúzsku, z toho odhadom 65.000 v Paríži, kde majú hotely v ponuke 80.000 izieb. Ale Airbnb má v súčasnosti v hlavnom meste zaregistrovaných stále len 38 % alebo približne 25.000 týchto bytov a izieb.