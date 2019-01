Francúzsko a Nemecko sú za fúziu vlakových divízií Alstomu a Siemensu

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že francúzska a nemecká vláda plne podporujú fúziu rovnako ako šéfovia Alstomu a Siemensu Henri Poupart-Lafarge a Joe Kaeser.

Paríž 21. januára (TASR) - Francúzsko a Nemecko zvýšili tlak na Európsku komisiu (EK), aby schválila fúziu vlakových divízií Alstomu a Siemensu. Varovali, že prípadné zmarenie fúzie, ktorá by vytvorila európskeho lídra, by bolo strategickou chybou.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že francúzska a nemecká vláda plne podporujú fúziu rovnako ako šéfovia Alstomu a Siemensu Henri Poupart-Lafarge a Joe Kaeser. "Zamietnutie fúzie Alstomu a Siemensu by bolo ekonomickou chybou a politickým omylom," povedal Le Maire novinárom v pondelok pred príjazdom komisárky EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej do Paríža. Dodal, že Európska únia (EÚ) nemôže v 21. storočí rozhodovať podľa pravidiel týkajúcich sa hospodárskej súťaže z 20. storočia.



Zdroje oboznámené so záležitosťou v piatok (18. 1.) uviedli pre Reuters, že EK napriek podpore zo strany Nemecka a Francúzska neschváli plánovanú fúzu vlakových divízií Alstomu a Alstomu. Cieľom je vytvorenie európskeho lídra v odvetví, ktorý by mohol konkurovať čínskym rivalom.



Vyhlásenia politikov odrážajú ich rastúcu frustráciu a presvedčenie, že pravidlá EÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže sú zastarané a nereflektujú aktuálnu geopolitickú realitu a predovšetkým hrozby z Číny.



"Potrebujeme mať v Európe medzinárodných lídrov, ktorí dokážu konkurovať na globálnej úrovni," povedal nemecký minister hospodárstva pre Reuters na okraji technologickej konferencie v Mníchove. "Rokovania sa nachádzajú vo významnej fáze a urobíme všetko pre to, aby tento projekt dostal šancu."



Vestagerová sa v rámci svojej návštevy Paríža odmietla vyjadriť k možnému výsledku skúmania plánovanej fúzie, o ktorej má EK rozhodnúť do 18. februára. Zdôraznila však dôležitosť ochrany záujmov spotrebiteľov.