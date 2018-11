Francúzsko a Nemecko vyriešia rozdielne názory na digitálnu daň v EÚ

Nemecko zaujalo chladnejší postoj k myšlienke, ktorú presadzuje Francúzsko, a to dotlačiť spoločnosti s veľkými digitálnymi príjmami v EÚ, aby platili vyššie dane v mieste zdroja svojich príjmov.

Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzsko a Nemecko by mali byť schopné vyriešiť svoje rozdiely v názoroch na európsku daň pre digitálne giganty, ako sú Apple a Facebook, do decembra. Uviedol to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre televíznu stanicu BFM TV.



Nemecko zaujalo "chladnejší" postoj k myšlienke, ktorú presadzuje Francúzsko, a to dotlačiť spoločnosti s veľkými digitálnymi príjmami v Európskej únii (EÚ), aby platili vyššie dane v mieste zdroja svojich príjmov, zatiaľ čo členské štáty ako Írsko a Luxembursko sú rozhodne proti návrhu.



"Sme odhodlaní spoločne dospieť k rozhodnutiu," povedal Le Maire pre BFM TV s odkazom na Nemecko. Pripustil, že obe strany ešte nenašli spoločné stanovisko, ktoré by umožnilo, aby v decembri padlo rozhodnutie. Ale Nemecko podľa neho tiež povedalo, že bude pokračovať v hľadaní v nasledujúcich týždňoch, keďže tiež chce dohodu s Francúzskom.



Le Maire je "presvedčený", že dohoda by sa mohla dosiahnuť začiatkom budúceho mesiaca.