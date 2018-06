Francúzsko trvá na svojom návrhu spoločného rozpočtu eurozóny

Francúzsky návrh by sa mal vzťahovať len na 19 krajín EÚ, ktoré majú euro.

Paríž 16. júna (TASR) - Francúzsko v diskusii o reformách hospodárskej a menovej únie trvá na svojom návrhu, aby mala eurozóna v budúcnosti spoločný rozpočet. Žiada to preto, aby sa jej členským krajinám dalo ľahšie pomáhať v prípade, ak sa dostanú do finančných ťažkostí.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire označil návrh nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, aby sa členom eurozóny vo finančných ťažkostiach pomáhalo krátkodobými úvermi zo záchranného fondu Európskeho mechanizmu pre stabilitu, za zaujímavú ideu, na ktorej by sa dalo stavať. „Ale jasne sa musí povedať: To všetko nestačí. Tento návrh nerobí vlastný spoločný rozpočet eurozóny zbytočným," povedal Le Maire v rozhovore pre nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel.



Le Maire a nemecký spolkový minister financií Olaf Scholz sa v sobotu radia v Hamburgu o opatreniach na posilnenie eurozóny. Obe krajiny sa chcú do konca júna dohodnúť na spoločnom návrhu reformy eurozóny, ktorý predložia na najbližšom summite jej hláv štátov a premiérov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron už dlhšie nalieha na to, aby mala eurozóna spoločný rozpočet a svojho ministra financií. Francúzsky návrh by sa mal vzťahovať len na 19 krajín EÚ, ktoré majú euro.



Pred nadchádzajúcim reformným summitom EÚ vplyvná fondová spoločnosť BlackRock presadzuje aj reformu bankového dohľadu spoločenstva. „Je načase urobiť posledný krok ku skutočnému európskemu bankovému dohľadu a ďalej obmedziť moc národných bankových dohľadov,“ Spieglu to povedal vicešéf fondu Philipp Hildebrand. Podľa neho sa iba týmto spôsobom dá nadlho stabilizovať finančný systém eurozóny.



BlackRock má podiely vo všetkých veľkých finančných koncernoch, s ktorých akciami sa obchoduje na burzách.