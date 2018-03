Francúzsko investuje viac ako miliardu eur do umelej inteligencie

Investícia je súčasťou stratégie rozvoja umelej inteligencie, ktorú predložil prezident Emmanuel Macron na elitnej College de France.

Paríž 29. marca (TASR) - Francúzsko do roku 2022 investuje 1,5 miliardy eur z verejných zdrojov do výskumu umelej inteligencie. Týmto spôsobom chce udržať v tomto odvetví krok s USA a Čínou a zabrániť úniku mozgov.



Investícia je súčasťou stratégie rozvoja umelej inteligencie, ktorú predložil prezident Emmanuel Macron na elitnej College de France. Cieľom je lepšie využívanie francúzskeho systému vysokého školstva, ktorý vychováva počítačových inžinierov a matematikov len na to, aby odchádzali za prácou do špičkových amerických technologických firiem.



Macronov plán bol inšpirovaný správou, ktorú na objednávku vlády vypracoval populárny matematik Cedric Villani, ktorý v roku 2010 získal Fieldsovu medailu často označovanú za Nobelovu cenu za matematiku. Villani sa v roku 2017 stal poslancom Národného zhromaždenia na kandidátke Macronovho centristického hnutia En Marche!



Podľa Villaniho záujem firiem zo Silicon Valley o absolventov francúzskych škôl skôr ukazuje kvalitu francúzskeho vzdelávacieho systému. Je však potrebná lepšia spolupráca medzi vládnymi výskumnými centrami a súkromnými firmami, aby udržali najlepšie mozgy doma.