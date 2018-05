Francúzsko nesúhlasí so znížením financií pre farmárov v rozpočte EÚ

Návrh je prvým pre viacročný rozpočet po odchode Británie z Európskej únie.

Paríž 2. mája (TASR) - Európska komisia v stredu predstavila návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027, pričom komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger už dal najavo, že počíta s nesúhlasom z viacerých strán. Ako prvé sa ozvalo Francúzsko a ako sa predpokladalo, dôvodom sú navrhované nižšie platby pre poľnohospodárov.



Návrh je prvým pre viacročný rozpočet po odchode Británie z Európskej únie. S cieľom vykompenzovať stratu financií z Británie, čo predstavuje ročne vyše 12 miliárd eur, ako aj zabezpečiť financovanie iných oblastí, Európska komisia navrhla aj skresanie financií pre farmárov. Objem financií na agrosektor by mal v budúcom rozpočtovom období klesnúť na 365 miliárd eur, čo oproti súčasnému obdobiu znamená pokles o 5 %.



Podiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na celkovom rozpočte v objeme 1,28 bilióna eur (po započítaní inflácie) by tak mal predstavovať menej než 30 %. Pred 20 rokmi to bolo ešte viac než 45 %.



To sa nepáči Francúzsku, ktorého farmári čerpajú z CAP najviac financií. Ako oznámilo tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva, návrh je "neprijateľný".



Podľa ministra Stéphana Traverta sú takéto "drastické a masívne škrty jednoducho nemysliteľné". Zníženie priamych platieb znamená podľa neho výrazné ohrozenie príjmov farmárov a Francúzsko akékoľvek ich zníženie nemôže akceptovať.



Ako však novinárom povedal komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan, navrhované zníženie rozpočtu CAP o 5 % je pre farmárov férový výsledok. Najmä ak sa do úvahy vezme očakávaný výpadok okolo 12 miliárd eur ročne po odchode Británie z bloku.