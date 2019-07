Francúzsko revidovalo nahor odhady deficitov v nasledujúcich rokoch

Prezident Macron oznámil na konci apríla plány na zníženie dane z príjmu o 5 miliárd eur. Je to súčasť opatrení na zmiernenie mesiacov násilných protestov proti zvyšovaniu cien palív.

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsko oznámilo, že deficit jeho verejných financií dosiahne v budúcom roku 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Bude tak vyšší ako pôvodne očakávané 2 % HDP, a tiež väčší. Dôvodom je sľúbené zníženie daní, ktorým sa prezident Emmanuel Macron snažil upokojiť protivládne protesty tzv. žltých viest.



Prezident Macron oznámil na konci apríla plány na zníženie dane z príjmu o 5 miliárd eur. Je to súčasť opatrení na zmiernenie mesiacov násilných protestov proti zvyšovaniu cien palív a malej kúpnej sile najslabších sociálnych skupín, a tiež "arogancii" Macronovej administratívy.



Minister financií Gerald Darmanin minulý týždeň povedal, že vláda sa v roku 2020 bude stále snažiť dosiahnuť deficit vo výške približne 2 % HDP a identifikoval úspory na kompenzáciu nadchádzajúcej redukcie daní. Francúzsky audítorský úrad však upozornil, že Francúzsku hrozí nesplnenie fiškálnych cieľov, ak vláda spolu s redukciou dane nezníži aj niektoré výdavky.



Macronov sľub znížiť daňové zaťaženie o 5 miliárd eur je nad rámec balíka sociálnych opatrení v hodnote 10 miliárd eur, ktorý prezident predstavil minulý rok v decembri, keď násilné protesty dosiahli svoj vrchol.



Aktualizované prognózy verejných financií, ktoré vláda zverejnila na svojej internetovej stránke, tiež počítajú s mierne vyššími deficitmi aj v roku 2021, a to na úrovni 1,7 % namiesto 1,6 %, a v roku 2022 (1,3 % namiesto 1,2 %).



Vláda potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu na tento rok a očakáva deficit 3,1 % HDP. Pripomína, že ide len o jeho dočasný nárast spojený so zmenou dane z príjmov právnických osôb.