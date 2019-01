Francúzsky minister financií varuje pred prehnaným odstupným Ghosnovi

Ghosn sa vzdal svojich postov v spoločnosti Renault po tlaku francúzskej vlády, keďže od 19. novembra je vo väzbe v Japonsku, kde čelí obvineniam z finančných machinácií.

Paríž 27. januára (TASR) - Odstupné pre bývalého šéfa Renaultu Carlosa Ghosna nesmie byť "prehnané" a Francúzsko bude túto záležitosť pozorne sledovať. Povedal to v nedeľu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Renault tento týždeň vymenoval nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva potom, ako sa Ghosn, ktorý zastával obe funkcie, svojich postov vzdal. Urobil tak po tlaku francúzskej vlády, keďže od 19. novembra je vo väzbe v Japonsku, kde čelí obvineniam z finančných machinácií. Svoju vinu ale popiera.



Francúzska automobilka teraz musí vyriešiť otázku kompenzačného balíka pre Ghosna. To bude podľa všetkého výbušná záležitosť v krajine, kde vláda čelí protestom pre zhoršovanie životnej úrovne.



"To by nikto nepochopil, ak by odstupné pre Carlosa Ghosna bolo premrštené," povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu France Inter. "Budeme preto v tejto veci extrémne ostražití," dodal. Francúzsky štát kontroluje v automobilke Renault 15-percentný podiel a v predstavenstve má dve kreslá.



Odborová organizácia CGT odhaduje kompenzačný balík pre Ghosna na 25 až 28 miliónov eur plus ročnú penziu vo výške 800.000 eur. Le Maire odmietol uviesť, čo považuje za akceptovateľné odstupné pre Ghosna, povedal však, že vláde sa už predtým podarilo znížiť Ghosnov platový balík za rok 2018 o 30 % oproti platu za rok 2017, ktorý predstavoval 7,4 milióna eur.



Minister zároveň dodal, že v nasledujúcich mesiacoch predloží návrh zákona, ktorý by stanovil, že šéfovia veľkých firiem so sídlom vo Francúzsku budú mať v tejto krajine aj svoj daňový domicil. Táto zmena by sa týkala najmä firiem kótovaných na parížskej burze, ako aj podnikov, v ktorých má štát podiel. Návrh zákona bude počítať aj so sankciami pre šéfov firiem, ktorí tieto pravidlá porušia, dodal Le Maire.