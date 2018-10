G. Matečná: V návrhu rozpočtu sú prvýkrát peniaze na zelenú naftu

Kapitola MPRV SR v návrhu rozpočtuje na rok 2019 zdroje vo výške 1,19 miliardy eur.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 v kapitole agrorezortu sa prvýkrát dostávajú finančné prostriedky na tzv. zelenú naftu. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).



"Musím povedať, že do návrhu rozpočtu sa prvýkrát v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, určite aj vďaka tlaku Slovenskej národnej strany (SNS), dostala čiastka 30 miliónov eur, ktorá bude (použitá) ako systémové opatrenie na zelenú naftu," povedala.



"To je dobrá správa pre všetkých poľnohospodárov, že podporíme tie oblasti, ktoré sú veľmi prácne, teda špeciálna rastlinná a špeciálna živočíšna výroba. A je tam aj položka z predpokladaného odvodu z obchodných reťazcov, ktorá bude slúžiť, na rizikový fond, marketingový fond a na zmenu klimatických pomerov," priblížila.



Kapitola MPRV SR v návrhu rozpočtuje na rok 2019 zdroje vo výške 1,19 miliardy eur, v tom rozpočtové prostriedky kapitola predstavujú sumu 244 miliónov eur. Výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú na úrovni 949 miliónov eur.