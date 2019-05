G. Matečná: Dvojaká kvalita potravín porušuje základné princípy EÚ

Z diskusie ministrov podľa Matečnej vyplynula čiastočná spokojnosť s prijatím modernizačnej smernice.

Stará Lesná 9. mája (TASR) – Dvojaká kvalita potravín bola jednou z tém štvrtkového stretnutia ministrov poľnohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny vo Vysokých Tatrách. Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) poukázala, že tento fenomén porušuje základné princípy Európskej únie (EÚ), akými sú rovnosť a spoločný trh.



Doplnila, že dvojaká kvalita potravín sa v čoraz väčšej miere začala vyskytovať v krajinách strednej a východnej Európy. „Našim spotrebiteľom boli ponúkané potraviny s nižšími kvalitatívnymi parametrami, čomu však nezodpovedalo balenie. Spracovatelia touto praktikou vlastne rozdeľovali spotrebiteľov v Európskej únie na dve skupiny. Našich spotrebiteľov stanovili nepriamo za druhotriednych v porovnaní so spotrebiteľmi ostatných členských štátov,“ vyhlásila Matečná.



Ministerka označila za veľký úspech, že Európsky parlament v apríli schválil modernizačnú smernicu, ktorá dvojakú kvalitu tvrdo postihuje.



Z diskusie ministrov podľa Matečnej vyplynula čiastočná spokojnosť s prijatím modernizačnej smernice. „Každá členská krajina bude mať dva roky na to, aby sme sa s jej implementáciou vyrovnali v národnej legislatíve. Zároveň, aby sme sledovali, či postihy vyplývajúce zo smernice budú dostatočné na to, aby dvojaká kvalita z našich území vymizla,“ dodala.



Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a po prvý raz v rámci slovenského predsedníctva, rozšírenom aj o pobaltské krajiny, aj delegácie z Litvy, Lotyšska a Estónska. Pozvanie na rokovanie prijal aj francúzsky minister poľnohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, s ktorým Matečná podpísala program spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.