G. Matečná: Väčšina bodov Košickej výzvy je splnená

Zdôraznila, že predtým, ako ľudia pôjdu do ulíc, treba najprv diskutovať.

Bratislava 20. júna (TASR) – Jedenásť z 18 bodov Košickej výzvy, pod ktorú sa podpísali nespokojní farmári, je už splnených súčasnými zákonmi a novelami, ďalšie sú v príprave, alebo sú nerealizovateľné. Povedala to v stredu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) po tom, ako sa neuskutočnilo stretnutie s farmármi, ktorí prišli v utorok (19.6.) do Bratislavy aj na traktoroch.



Mrzí ma, že pozvanie na rokovanie za účasti zástupcov farmárov odmietli, konštatovala s tým, že čas na rýchlo zvolané stretnutie si našli aj ďalšie organizácie v rezorte. Povedala, že bude uvažovať o nejakej možnosti, aby sa s nimi stretla a vo štvrtok (21.6.) dá stanovisko. Rezort navrhol v stredu farmárom, že bude rokovať s ich zástupcami z dôvodu kapacity vhodnej miestnosti. Zdôraznila, že predtým, ako ľudia pôjdu do ulíc, treba najprv diskutovať. Ministerka informovala, že sa stretla s jedným farmárom, ktorý mal problém s náhradným pozemkom.







K premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) uviedla, že práve od jej stretnutia s farmármi očakával riešenia niektorých sporných otázok. K slovám prezidenta SR Andreja Kisku povedala, že dotácie na užívanú plochu upravuje európske právo, a to je nadradené národnej legislatíve. Podľa nej je škoda, že ju nepozval, aby niektoré veci vysvetlila a mohlo sa takto dávno predísť problémom. Prezident má byť podľa nej nestranný.