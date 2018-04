Matečná: Agrorezort a SPF poskytuje odborné poradenstvo už dlhodobo

Šéfka agrorezortu zdôraznila, že už od roku 2014 je na stránke Slovenského pozemkového fondu kontaktný formulár.

Bratislava/Prakovce 5. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Slovenský pozemkový fond (SPF) dlhodobo radia farmárom, a to pri využívaní fondov EÚ, ako aj s právnymi problémami týkajúcimi sa pozemkov. Uviedla to pri príchode na štvrtkové rokovanie vlády v Prakovciach vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominatka SNS).



"MPRV už má dlhodobo svoju schránku info@land.gov.sk, kde dáva rady poľnohospodárom, farmárom k tomu, ako sa správať, ako využívať eurofondy, ktoré sú. To je jedna cesta, toto máme dlhodobo. Potom máme stránku agrofóra, kde sa farmári môžu taktiež pýtať," priblížila.



Zdôraznila, že už od roku 2014 je na stránke SPF kontaktný formulár. "Kontaktný formulár, podľa toho, či majú žiadatelia problém s nájmom, s reštitúciami alebo s kúpou pozemkov od štátu, umožňuje kontaktovať pracovníka SPF, ktorý do 48 hodín odpovedá. Musím povedať, že za minulý rok SPF odpovedal na takmer 2000 otázok, rok predtým na 1500 otázok. Takže ak niekto tvrdí, že ministerstvo pôdohospodárstva a pridružené inštitúcie nerobia nijaké právne poradenstvo, tak to nie je pravda. Toto právne poradenstvo a servis poskytujeme dlhodobo," dodala šéfka agrorezortu.