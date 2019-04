G. Matečná predstavila systémové riešenie pozemkových úprav v SR

Matečná navrhne vláde viacero opatrení. Využité budú musieť byť naplno nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude musieť byť aj štátna správa.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na Slovensku v utorok v rámci konferencie s názvom "Ako ďalej pozemkové úpravy" predstavila šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS). Realizácia pozemkových úprav je podľa nej potrebná ešte v 3103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Ročne by mal štát zafinancovať spustenie pozemkových úprav sumou priemerne 30,8 milióna eur.



"Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam, štátu aj krajine. Či už pôjde o zhodnotenie pozemkov vlastníkov, realizovanie investícií, nižších nákladov pre štát pri výstavbe infraštruktúry, alebo zlepšenie ochrany prírody a udržiavanie vody v krajine. Návrh, ktorý som predstavila a pracovali sme na ňom so špičkovými odborníkmi, je významným míľnikom pri riešení najväčšieho problému vlastníckych vzťahov a pozemkového práva na Slovensku. Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav predložíme do ďalšieho pripomienkovacieho procesu," povedala Matečná.



Dôležité podľa jej slov bude, aby štát a vlády dokázali dlhodobo a transparentne zabezpečiť realizovanie pozemkových úprav naprieč vládami a desaťročiami. Matečná podľa svojich slov preto navrhne vláde viacero opatrení. Využité budú musieť byť naplno nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude musieť byť aj štátna správa. Práve obce a okresné úrady a ich odbory pozemkové a lesné totiž hrajú kľúčovú úlohu pri realizácii pozemkových úprav v ich katastrálnych územiach.



"Pozemkové úpravy si vyžadujú obrovské množstvo komunikácie s vlastníkmi aj úradmi. Cieľom geodetov je dosiahnuť maximálnu spokojnosť všetkých zúčastnených. Výsledkom komplexných pozemkových úprav je však zhodnotenie scelených pozemkov pre vlastníkov, úspory pre podnikateľov aj štát a významné pozitívne vplyvy na krajinotvorbu a životné prostredie," vysvetlil Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav Slovenska.



Šéfka agrorezortu predstavila aj kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizovania pozemkových úprav. Sú nimi tzv. vlastnícke kritériá, ako sú počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, či podiel lesných pozemkov v katastrálnom území.



Medzi tzv. užívacie kritériá v katastrálnom území patria podľa Matečnej priemerné počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov, podiely tzv. bielych plôch. A medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, podpora nakladania vody v prírode a ochrana prírody, podpora strategických investícií a priemyselných parkov.



Matečná pripomenula, že rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahoch majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 parciel.



Dodala, že pozemkové úpravy sú jediným efektívnym nástrojom na riešenie tejto katastrofálnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva s tým spojeným a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie.