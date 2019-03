G. Tria: Dohoda Talianska s Čínou o Hodvábnej ceste nezmení pravidlá

Taliansko rokuje s Čínou o podpísaní memoranda o porozumení v súvislosti s projektom BRI počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Ríme neskôr tento mesiac.

Rím 12. marca (TASR) - Dohoda Talianska s Čínou o iniciatíve Belt and Road Initiative (BRI), tzv. novej Hodvábnej ceste, nebude mať zásadný vplyv na obchodné pravidlá a obavy, ktoré vyvolala, sú neodôvodnené. Vyhlásil to v utorok taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria.



"Myslím, že je to búrka v šálke čaju," povedala Tria novinárom v Bruseli.



Taliansko rokuje s Čínou o podpísaní memoranda o porozumení v súvislosti s projektom BRI počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Ríme neskôr tento mesiac.



Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu Garrett Marquis v sobotu (9. 3.) nazval čínsku iniciatívu za "márnivý projekt", ktorému by sa Taliansko malo vyhnúť.



"Memorandum potvrdí hospodársku a obchodnú spoluprácu (medzi Talianskom a Čínou). Nemení žiadne pravidlá," dodal Tria.



Taliansko minulý týždeň oznámilo, že sa chce pripojiť k novej Hodvábnej ceste. Tento projekt sa však nepáči Spojeným štátom, ktoré tvrdia, že pravdepodobne nepomôže talianskej ekonomike, ale môže výrazne poškodiť medzinárodný "imidž" krajiny.



Čína predstavila svoj projekt novej Hodvábnej cesty v roku 2013. Jeho cieľom je prepojenie Číny na pevnine aj na mori s krajinami v juhovýchodnej Ázii, Strednej Ázii na Blízkom východe, v Európe a Afrike. Mal by spojiť 65 krajín s približne 4,4 miliardami obyvateľov, ktoré sa podieľajú zhruba 40 % na výkone globálnej ekonomiky.