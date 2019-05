G. Tria: Taliansko je pevne odhodlané udržať si finančnú stabilitu

Vládny dokument Def jasne ukazuje vôľu Talianska plniť záväzky týkajúce sa verejného deficitu a dlhu, povedal minister hospodárstva Giovanni Tria.

Miláno 20. mája (TASR) - Taliansko je pevne odhodlané udržať si finančnú stabilitu a zároveň obnoviť investície. Vyhlásil to v pondelok minister hospodárstva Giovanni Tria.



„Vládny dokument Def jasne ukazuje vôľu Talianska plniť záväzky týkajúce sa verejného deficitu a dlhu,“ povedal Tria talianskemu denníku QN, pričom poukázal na dokument, ktorý stanovuje rozpočtový rámec tretej najväčšej ekonomiky eurozóny.



Taliansky minister hospodárstva tiež uviedol, že verejný dlh je udržateľný. Ale výnosy z talianskych dlhopisov, a teda jeho náklady na obsluhu dlhu, sú príliš vysoké v porovnaní s úrovňami ostatných krajín eurozóny a vzhľadom na základy talianskeho hospodárstva.



"To znamená, že ich pohyby sú určené dôverou investorov a my si potrebujeme znovu získať túto dôveru," dodal Tria.