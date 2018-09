Garantovaná energetická služba umožní obnovu majetku verejnej správy

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na podporu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore a umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnej správe SR.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Garantovaná energetická služba umožní obnovu majetku vo vlastníctve verejnej správy, najmä budov. Inštitút garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore bude možné využívať od 1. januára 2019. Vyplýva to z novely zákona o energetickej efektívnosti z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorej návrh v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.



"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na podporu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore a umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnej správe Slovenskej republiky, v súlade s usmerneniami Eurostatu spôsobom, ktorý nemá vplyv na maastrichtský dlh členských štátov EÚ počítaný metodikou ESA 2010. Tento postup umožnilo rozhodnutie Eurostatu v decembri 2017 a následne vydaná podrobná metodika Eurostatu z 8. mája 2018 o štatistickom hodnotení garantovanej energetickej služby," spresnil rezort hospodárstva.



Novela zákona podľa MH SR umožňuje vykonať základné požiadavky vyplývajúce z využívania princípu garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore, spresňuje požiadavky na obsah zmluvy o energetickej efektívnosti vo verejnom sektore tak, aby boli v súlade so základnými požiadavkami Eurostatu.



"Návrh zákona taktiež vytvára priestor pre nakladanie majetku verejnej správy tak, aby mohla byť vykonaná jeho modernizácia alebo zlepšenie pomocou finančného mechanizmu vyplývajúceho z garantovanej energetickej služby, čím sa vytvára priestor pre realizáciu komplexného energetického zhodnotenia majetku verejnej správy, a to najmä v oblasti verejných budov a verejného osvetlenia v Slovenskej republike," podčiarkol rezort hospodárstva.



MH SR dodalo, že právne predpisy upravujúce nakladanie s majetkom verejnej správy ustanovujú podmienky dočasného prenechania majetku verejnej správy poskytovateľovi garantovanej energetickej služby, v nevyhnutne potrebnom rozsahu, na presne špecifikované účely, ktoré obsahujú činnosti, ktoré je možné financovať pomocou garantovanej energetickej služby a týkajú sa najmä obnovy a údržby budovy alebo jej časti, rekonštrukcie, modernizácie alebo výmeny zariadenia, prevádzky a údržby zariadenia.