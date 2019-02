Reštaurácie v Prahe zháňajú personál na pokrytie práce cez aplikáciu

Služba Grason sa od pracovných agentúr líši tým, že ľudia si prácu dohodujú priamo so zamestnávateľom, teda s konkrétnou reštauráciou, barom či hotelom.

Praha 9. februára (TASR) - Pražské podniky začali riešiť nedostatok zamestnancov v gastronómii spôsobom, ktorý by sa dal označiť za "uberizáciu". Podobne ako taxislužba Uber, funguje aplikácia Grason, ktorá akurát prepojí čašníka či kuchára s reštauráciou. Tie vďaka spomínanej službe zamestnajú uchádzačov o prácu aj na pár dní v mesiaci a "zalepia" tak nepokryté zmeny.



Ako uviedol server Lidovky.cz, podobné krátkodobé výpadky, keď reštaurácie mali akútny nedostatok servírok a kuchárov, riešili podniky doteraz prostredníctvom pracovnej agentúry, brigádnikov či známych. Teraz majú možnosť využiť aj službu Grason, ktorá funguje v Prahe.



Služba Grason sa od pracovných agentúr líši tým, že ľudia si prácu dohodujú priamo so zamestnávateľom, teda s konkrétnou reštauráciou, barom či hotelom. Zmluvu podpisuje reštaurácia so zamestnancom bez akejkoľvek provízie pre Grason. Služba je spoplatnená len pre podniky, ktoré za využívanie platia od 1500 do 3000 Kč (od 58,13 do 116,25 eura) podľa zvoleného balíčka s možnosťou požiadavky na rôzny počet zmien.



"Pytačky" záujemcov a zamestnávateľov začínajú zverejnením inzerátu v aplikácii. "Reštaurácie napríklad zverejnia požiadavku na dvoch čašníkov na konkrétny deň. Následne sa im prostredníctvom aplikácie ozvú záujemcovia, ktorí určia, za akú hodinovú mzdu im danú zmenu odpracujú. Tým vznikne malé výberové konanie a zamestnávateľ si nakoniec vyberie ľudí podľa svojho želania," popísal pre server Lidovky.cz jeden zo spoluzakladateľov firmy Grason Karel Mařík.



Obidve strany môžu po každej zmene zhodnotiť, ako boli so zamestnancom alebo zamestnávateľom spokojné. Ak napríklad "grasonovi" spadne hodnotenie pod tri hviezdičky, alebo na zmenu nepríde, tak je z aplikácie automaticky vylúčený.



Záujemcovia pritom nemusia byť vyučení v danom odbore. "Sú to napríklad ľudia, ktorí už v gastronómii pracujú a potrebujú si privyrobiť, alebo ľudia pracujúci v kancelárii, ktorí predtým pracovali v gastronómii a chýba im kontakt s ľuďmi. Okrem toho sú to mamičky na materskej, študenti a ľudia, ktorí sa nechcú viazať na jednu reštauráciu a vyhovuje im voľnosť a možnosť plánovať si čas podľa svojich potrieb," dodal Mařík.



Gastronómia patrí k odvetviam s najväčšou fluktuáciou zamestnancov a všetko ešte komplikuje aktuálna situácia na pracovnom trhu. Podľa českej Asociácie hotelov a reštaurácií podnikateľom v oblasti momentálne chýba približne 15.000 ľudí.



"Tento spôsob zamestnávania môže krátkodobo vyriešiť situáciu na prehriatom trhu práce, ale nemyslím si, že sa to dá považovať za dlhodobejší recept, ktorý by zamestnávateľov v gastronómii zachránil," povedal pre Lidovky.cz František Boudný, riaditeľ personálnej spoločnosti Předvýběr.cz.



Službu Grason momentálne využíva viac než 60 reštaurácií a cateringov v Prahe. V marci vstúpi Grason do Brna a do konca roka chcú zakladatelia službu rozšíriť aj do Plzne. Český startup má v systéme vyše 700 "grasonov", ktorí od mája minulého roka odpracovali spolu viac než 2300 zmien a vyplatilo sa im takmer 2,5 milióna Kč.



(1 EUR = 25,806 CZK)