Dohoda medzi Gazpromom a Európskou komisiou (EK) dáva nákupcom plynu väčšiu flexibilitu pri manipulácii s dovozom a väčšiu páku na presadzovanie nižších cien.

Brusel 26. mája (TASR) - Ruský koncern Gazprom ešte zvýši svoje dominantné postavenie na európskom trhu s plynom po tom, ako sa tento týždeň skončil jeho dlhoročný spor s Európskou úniou (EÚ).



Dohoda medzi Gazpromom a Európskou komisiou (EK) dáva nákupcom plynu väčšiu flexibilitu pri manipulácii s dovozom a väčšiu páku na presadzovanie nižších cien. Je však pravdepodobné, že dodávky plynu z Ruska budú vďaka tomu atraktívnejšie ako iné alternatívy, napríklad drahé nové prípojky, ktoré umožnia prepravovať plyn z juhovýchodnej Európy, alebo dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) tankermi.



Ukončenie sporu s Gazpromom spôsobí, že pre firmy z Blízkeho východu a Ameriky bude ťažšie získať časť európskeho lukratívneho trhu s energiami, kde objem obchodov s plynom dosahuje približne dvojnásobok obvyklej úrovne v USA. Lacnejšie ruské dodávky s flexibilnejšími podmienkami sťažia aj Európe snahu o diverzifikáciu zdrojov.



Aj Gazprom si uvedomuje, že Európa je pre neho kľúčovým trhom a ťažko za ňu nájde náhradu. Ak sa ruský plyn stane lacnejším, americký LNG bude menej konkurencieschopný.



Európa je závislá od plynu z Ruska, odkiaľ dováža približne tretinu svojej celkovej spotreby. Dodávky od Gazpromu na kontinent dosiahli rekord v minulom roku a očakáva sa, že budú ďalej rásť.



V uplynulých týždňoch, keď sa oteplilo a dopyt po plyne na kúrenie klesol, ruská plynárenská spoločnosť prepravovala surovinu do Európy za ceny, ktoré sú typickejšie pre hlavnú zimnú sezónu. Krajiny ako Poľsko a Litva chceli, aby Komisia udelila Gazpromu pokutu. EK však vyhlásila, že prinútiť ruskú spoločnosť, aby dodržiavala európske pravidlá voľného obchodu, je z dlhodobejšieho hľadiska dôležitejšie než akákoľvek pokuta.



"Tieto povinnosti výrazne zmenia spôsob, akým Gazprom operuje v strednej a východnej Európe v prospech miliónov európskych spotrebiteľov, ktorí vykurujú svoje domy a varia na plyne, a v prospech európskych podnikov, ktoré potrebujú plyn pre výrobu," uviedla komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.



Zatiaľ čo dohoda s Ruskom umožňuje východoeurópskym členským štátom dosiahnuť spravodlivejšie ceny, zároveň však sťaží diverzifikáciu dodávok a zníženie závislosti od Ruska. Medzi alternatívy patrí LNG z Alžírska a Kataru. Aj USA sa snažia získať podiel pre svoj LNG na európskom trhu.



Americký prezident Donald Trump a jeho administratíva propagujú dodávky z USA ako spôsob zaistenia energetickej bezpečnosti. To vítajú Poľsko a Litva, kde politici vzhľadom na históriu citlivejšie vnímajú hrozby zo strany Ruska.



Štátny tajomník amerického ministerstva energetiky Dan Brouillette na brífingu v Kodani upozornil Európu, aby dôkladne zvážila, na koho sa spolieha v prípade plynu. Vyzval EÚ, aby dovážala viac LNG a zrušila plynovod Nord Stream 2, ktorý spojí Rusko s Nemeckom po dne Baltského mora. Vyhne sa tak Ukrajine, ktorá pritom potrebuje príjmy z prepravy komodity.



Energetické firmy od Nemecka cez Dánsko uzavreli v uplynulom desaťročí dohody s Gazpromom o znížení cien plynu alebo vytvorení európskych plynárenských uzlov, a to buď prostredníctvom rokovaní, alebo na súdoch. Uniper, najväčší zákazník ruskej spoločnosti v Európe, vyjadril úľavu, že spor s EÚ bol vyriešený.



Vo východnej Európe má Gazprom monopolnú pozíciu a dohoda s EK pomôže znížiť jeho ceny. V krajinách, ako sú Francúzsko alebo Taliansko, ktoré majú aj iných dodávateľov, to až tak nepocítia.



Výsledkom však je, že vplyv Gazpromu bude pravdepodobne rásť v najbližších rokoch. Európa bude totiž aj v budúcnosti kupovať pomerne veľa ruského plynu, lebo všetky alternatívy sú drahšie, zhodli sa analytici.