General Electric sa v 1. kvartáli vrátil k zisku

New York 30. apríla (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) sa v 1. kvartáli dostal z červených čísiel a dosiahol lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici. Pomohli mu vyššie tržby leteckej, ropnej a plynárenskej aj zdravotníckej divízie.



GE v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca marca dosiahol čistý zisk 3,55 miliardy USD (3,18 miliardy eur), čo predstavuje 41 centov na akciu, zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázal stratu 1,18 miliardy USD alebo 14 centov na akciu.



Po vylúčení jednorazových položiek mal GE zisk 14 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet mu predpovedali zisk 9 centov/akcia.



Tržby konglomerátu pritom klesli o 2 % na 27,29 miliardy USD, ale boli vyššie ako prognózy na úrovni 26,93 miliardy USD.



Lawrence Culp, ktorý sa stal riaditeľom GE minulý rok v októbri, skonštatoval, že spoločnosť sa pustila do riešenia regulačných problémov, zníženia nákladov a odpredaj niektorých divízií, aby zredukovala dlh.



"V 1. štvrťroku sme zaznamenali pokrok, keďže sme pokračovali v plnení našich priorít, s cieľom zlepšiť našu finančnú pozíciu a posilniť naše podniky," uviedol Culp vo vyhlásení.



(1 EUR = 1,1150 USD)