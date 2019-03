Generali chce investovať do nákupných centier v strednej Európe

V uplynulých 10 rokoch sa v segmente nákupných centier v Európe ročne investovalo v priemere 20 miliárd eur.

Terst 5. marca (TASR) - Generali zakladá novú joint venture v oblasti realít. Cieľom je podpora investícií do nákupných centier v strednej Európe. Nová spoločnosť vznikne v spolupráci s dvomi partnermi so solídnymi skúsenosťami v oblasti realít, uviedol v piatok (1. 3.) koncern Generali v tlačovej správe.



Generali počíta v strednej Európe s ďalším rastom v segmente nákupných centier, v ktorom sú naďalej zaujímavé investičné príležitosti, uvádza sa v tlačovej správe. Generali chce do konca 1. polroka 2019 vytvoriť prvý fond špecializovaný na nákupné centrá, ktorý sa bude volať Generali Shopping Centre Fund. Koncern garantuje, že fond by mal mať na začiatku k dispozícii 500 miliónov eur, ktoré investuje do nákupných centier v strednej Európe. Cieľom je ročný zisk vo výške 7 %.



V uplynulých 10 rokoch sa v segmente nákupných centier v Európe ročne investovalo v priemere 20 miliárd eur. Cieľom koncernu Generali je zvýšenie investícií v oblasti realít. K jeho dcérskym spoločnostiam už patrí firma Generali Real Estate špecializovaná na reality.