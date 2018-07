Generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal Peter Helexa

Tento post bol od 21. októbra 2017 neobsadený, kompetencie šéfa pošty vykonával predseda predstavenstva Róbert Gálik.

Bratislava 2. júla (TASR) - Generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal s účinnosťou od 1. júla 2018 Peter Helexa. Tento post bol od 21. októbra 2017 neobsadený, kompetencie šéfa pošty vykonával predseda predstavenstva Róbert Gálik.



Peter Helexa prichádza do vedenia Slovenskej pošty z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde pôsobil ako riaditeľ stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodných vzťahov. V minulosti pre Slovenskú poštu pracoval. V rokoch 2014 až 2015 zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku marketingu a korporátneho obchodu.



"Post generálneho riaditeľa Slovenskej pošty je pre mňa veľká výzva a urobím maximum pre to, aby pošta bola modernou a dobre fungujúcou spoločnosťou. Aj vďaka môjmu predchádzajúcemu pôsobeniu v rámci tejto firmy mi prostredie Slovenskej pošty nie je neznáme, čo vnímam ako obrovskú výhodu. Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval Róbertovi Gálikovi za jeho prínos pre Slovenskú poštu a zaželal mu veľa ďalších pracovných úspechov," uviedol Helexa.



TASR informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková