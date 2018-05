Gipsy Kings predviedli španielsky temperament vo francúzskom vydaní

Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, a platilo to aj v pondelok večer.

Bratislava 1. mája (TASR) – Slovenská metropola má za sebou ďalší hudobný zážitok, v pondelok večer (30.4.) bola Aegon aréna NTC miestom koncertu svetovo známej kapely Gipsy Kings, ktorá na Slovensko priviezla novú šou pod názvom The Original Gypsies of Camargue.



Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, a platilo to aj v pondelok večer. Bolo to už tretie vystúpenie „cigánskych kráľov“ v Bratislave, fanúšikovia si ešte možno pamätajú ich koncert 20. októbra 2011 v športovej hale na Pasienkoch či ešte predtým spoločný koncert so slovenskými Cigánskymi diablami 25. apríla 2008, rovnako v hale na Pasienkoch.



Ledva sa všetci muzikanti z francúzskeho mesta Arles so španielskou krvou na pódium Národného tenisového centra pomestili, bolo ich 14, desať gitaristov a spevákov zároveň, hráč na bicie nástroje, hráč na bongo, huslista a klavirista. Divákov dvihli už úvodnou inštrumentálkou Allegria. Desať španielok naraz, to sa každý deň na pódiu nevidí. Kto ostal pokojný, ožil hneď pri druhej piesni, ktorou bol slávny hit Baila Me, po ňom La Guapa a La Quiero. Kapela na čele s Chicom Bouchikhim s bratmi Reyesovcami a Baliardovcami sa v plnom lesku predviedla aj v ďalších inštrumentálkach Pharaon či Galaxia.



Nálada v hale stúpala a začali tanečky pred pódiom, kde bolo dosť miesta na tancovanie. Však aj Chico z pódia niekoľkokrát vyzval divákov – neseďte, vstaňte, tancujte. A národ slovenský rád poslúchol. Z pódia zazneli skladby Madre Mia, hit Bem Ben Bem Maria, Liber Tango, Un Amor, La Duna, Pena Penita, cover verzia slávneho hitu Hotel California z repertoáru skupiny Eagles. Záver bol strhujúci vďaka hitu Djobi, Djoba a potom prídavkom v podobe superhitov Bamboleo a Volare, ktorej originál nahral už v roku 1958 taliansky spevák Domenico Modugno a vyhral s ňou festival v Sanremo. Gipsy Kings ju nahrali v roku 1989. Definitívnou bodkou bola známa My Way - A Mi Manera. Ani sa nechcelo veriť, že prešli dobré dve hodiny.



Gipsy Kings sú na scéne od roku 1987, prvý album s názvom Allegria vydali v roku 1982. Dnes ich majú na konte 13, ten najnovší Savor Flamenco vyšiel v septembri 2013. K diskografii patria aj dva koncertné a sedem kompilačných albumov. Zo Slovenska si to kapela namierila do Spojených štátov, kde strávi celý máj a odohrá 13 koncertov, ten prvý už 4. mája v olympijskej Atlante.