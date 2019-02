Giraltovská kožiarska firma Komas otvorila novú výrobnú halu

Firma Komas využila viac ako 104.000 eur z regionálneho príspevku. Zaviazali sa, že vytvoria minimálne päť pracovných miest, kde aspoň tri z nich majú byť obsadené ľuďmi zo znevýhodnených skupín.

Giraltovce 1. februára (TASR) – Kožiarska firma Komas v Giraltovciach, ktorá sa zaoberá výrobou obuvníckych zvrškov, má novú výrobnú halu. Otvorili ju v piatok za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD). Štát prispel na jej dokončenie, podmienkou bolo zvýšenie počtu zamestnancov. V súčasnosti tam pracuje 78 ľudí.



"Firma Komas využila viac ako 104.000 eur z regionálneho príspevku, ktorý je určený pre najmenej rozvinuté okresy. Zaviazali sa, že vytvoria minimálne päť pracovných miest, kde aspoň tri z nich majú byť obsadené ľuďmi zo znevýhodnených skupín," uviedol Raši.



Ako povedal, štát vie firme pomôcť i prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. "Majú špeciálne projekty ako cesta na trh práce, ale vedia aj ušiť na mieru podporu konkrétnemu podniku najmä, keď sa nachádza v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti. Tretím spôsobom sú výzvy ministerstva hospodárstva, ktoré takisto smerujú na podporu malých, stredných podnikov. Výzvy smerujú napríklad na techniku, ktorá je nevyhnutná v halách, ako je táto. Prispieť je možné až do päťdesiatich percent investície," vysvetlil Raši.



"V roku 2016, keď vznikali akčné plány na najmenej rozvinuté okresy, sme boli zaradení do programu. Bolo to veľmi komplikované, práve rok 2016 a 2017, kedy metodika nebola úplne čitateľná. V lete v roku 2018 sa pravidlá dosť zmenili a podarilo sa nám ešte v minulom roku v decembri získať na dokončenie stavebných prác na tejto stavebnej hale približne 104.000 eur," povedal konateľ firmy Štefan Kolesár.



Pôvodné priestory, v ktorých sídlili 25 rokov, boli podľa jeho slov už nevyhovujúce. "Boli zúžené a stiesnené. Zamestnanci majú teraz možnosti komfortu priestorového, a nielen to, ale aj hygienického a sociálnych zariadení, keďže sa všetko robilo nové," priblížil Kolesár.



Náklady na výstavbu novej haly boli približne 700.000 eur. Keďže je potrebné do nej ešte investovať, budú sa podľa Kolesára uchádzať o ďalšiu pomoc.



Štyri pracovné miesta z piatich, ku ktorým sa zaviazali, majú obsadené. Ako povedal, v budúcnosti plánujú zvýšiť počet zamestnancov o približne 20. "V tomto regióne je veľa komunít, ktoré je potrebné etablovať a zaškoľovať dlhodobým procesom. Možno by som sa zamýšľal i nad duálnym vzdelávaním, ktoré si myslím, že má veľký potenciál,“ dodal ma margo obsadenia pracovných miest kvalifikovanými zamestnancami Kolesár.



Podľa riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Michala Goriščáka, do pôsobnosti ktorého okres Svidník a mesto Giraltovce patria, je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 12 percent, čo je približne viac ako 2500 ľudí bez práce.



"Ich skladba je taká, že poväčšine máme nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, prevažne dlhodobo nezamestnaných, ktorými vieme také pozície, ako firma Komas potrebuje, obsadiť," povedal Goriščák.