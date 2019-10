Londýn 21. októbra (TASR) - Globálna kapacita obnoviteľnej energie sa za päť rokov zvýši o 50 % zásluhou inštalácie fotovoltických panelov na budovy, či už na obytné domy, alebo komerčné a priemyselné objekty. Uviedla to vo svojej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Celková kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov vzrastie z 2,5 terawattov (TW) v minulom roku do roku 2024 o 1,2 TW, čo zodpovedá súčasnej celkovej nainštalovanej kapacite v USA.



Solárna fotovoltická energia sa bude podieľať takmer 60 % na tomto raste a pobrežné veterné turbíny 25 %, uviedla IEA vo výročnej správe o globálnych obnoviteľných zdrojoch energie.



Agentúra očakáva, že do roku 2024 sa podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej produkcii energií zvýši na 30 % zo súčasných 26 %.



Klesajúce náklady na technológie a efektívnejšie vládne politiky pomohli zvýšiť prognózu rastu obnoviteľnej kapacity od minuloročnej správy, napísala IEA.



„Obnoviteľné zdroje energie sú už druhým najväčším zdrojom elektrickej energie na svete, ale ak chceme dosiahnuť dlhodobé ciele v oblasti klímy, kvality ovzdušia a prístupu k energii, je potrebné ich rozmiestňovanie ešte urýchliť,“ uviedol Fatih Birol, generálny riaditeľ IEA.



„Keďže náklady ďalej klesajú, máme čoraz väčšiu motiváciu zvyšovať rozmiestnenie fotovoltaiky,“ dodal.



Náklady na výrobu elektriny zo solárnych fotovoltických systémov v domácnostiach, na komerčných budovách a v priemysle, sú vo väčšine krajín už nižšie ako maloobchodné ceny elektrickej energie.



Očakáva sa, že náklady na výrobu fotovoltiky klesnú do roku 2024 o ďalších 15 % až 35 %, čím sa táto technológia stane ešte atraktívnejšou, uviedla IEA.



V správe sa však uvádza, že sú potrebné politické a colné reformy, aby sa zabezpečil udržateľný rast solárnej fotovoltiky a zabránilo sa narušeniu trhov s elektrinou a vyšším nákladom na energiu.