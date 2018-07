Globálny predaj osobných počítačov v 2. kvartáli vzrástol

Spoločnosť Gartner uviedla, že globálny odbyt počítačov sa za tri mesiace do konca júna 2018 zvýšil o 1,4 % na 62,1 milióna kusov. A bol to zároveň prvý rast predaja od 1. kvartálu 2012.

New York 15. júla (TASR) - Globálny predaj osobných počítačov v 2. kvartáli 2018 vzrástol, prvýkrát za šesť rokov. Vyplýva to z predbežných údajov dvoch firiem, ktoré sa špecializujú na prieskum trhu.



Spoločnosť Gartner uviedla, že globálny odbyt počítačov sa za tri mesiace do konca júna 2018 zvýšil o 1,4 % na 62,1 milióna kusov. A bol to zároveň prvý rast predaja osobných počítačov od 1. kvartálu 2012.



Predaj počítačov v USA pritom v sledovanom období stúpol medziročne o 1,7 % na 14,5 miliónov kusov, po šiestich po sebe nasledujúcich štvrťrokoch poklesu.



Spoločnosť Gartner poznamenala, že aj keď sú tieto výsledky pozitívne pre výrobcov PC, nestačia na to, aby bolo možné vyhlásiť, že toto odvetvie sa už zotavuje.



Motorom rastu predaja PC v 2. štvrťroku roku 2018 bol dopyt vo firmách, zatiaľ čo dopyt spotrebiteľov po osobných počítačoch ďalej klesá. Dôvodom sú zmeny v ich správaní.



Spotrebitelia totiž čoraz častejšie využívajú tzv. inteligentné telefóny namiesto počítačov na svoje denné aktivity, od kontroly sociálnych médií až po bankovníctvo a nakupovanie. Tým sa znižuje potreba počítačov v domácnostiach.



Podľa odhadu ďalšej spoločnosti - International Data Corp (IDC) predaj tradičných počítačov, od tzv. stolových až po notebooky, v období apríl-jún 2018 medziročne vzrástol o niečo viac, a to o 2,7 % na 62,3 miliónov kusov.



Tieto výsledky prekonali prognózu Gartner a predstavujú najstrmšie medziročné tempo rastu predaja PC za viac ako šesť rokov. IDC v tejto súvislosti tiež potvrdila, že podnikový sektor sa javí ako kľúčový motor rastu tohto predaja.