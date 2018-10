Google chce spoplatniť aplikácie a účtovať licenčné poplatky

TASR, dnes 19:00

New York 19. októbra (TASR) - Internetový gigant Google plánuje účtovať výrobcom zariadení s operačným systémom Android poplatok až do 40 USD (34,87 eura) za inštaláciu jeho aplikácií v Európe. Napísal o tom technologický blog The Verge na základe dôverných dokumentov.Koncern v reakcii na rekordnú pokutu od Európskej komisie okrem iného oznámil, že bude požadovať poplatky za doteraz bezplatné aplikácie, ako mapy či gmail. Konkrétne ceny za jednotlivé aplikácie neboli zverejnené a Google na informácie z The Verge nezareagoval.Blog ďalej píše, že licenčné poplatky Google sa môžu spájať aj s hustotou pixelov na displeji. Okrem toho koncern rozdelil krajiny v EÚ na tri skupiny, pričom pre Nemecko, Veľkú Britániu, Švédsko, Nórsko a Holandsko zavedie najvyššie poplatky.The Verge s odvolaním sa na cenovú tabuľku uviedol, že Google za smartfón s displejom s hustotou pixelov viac než 500 bodov na štvorcový palec (ppi) požadovať až 40 USD. Do tejto skupiny spadajú najmä drahé telefóny s vysokým rozlíšením displeja, napríklad, Samsung Galaxy S9 (570 ppi).Za prístroje s rozlíšením 400 až 500 ppi sa bude účtovať licenčný poplatok 20 USD, pod 400 ppi sa bude platiť 10 USD. V niektorých krajinách sa za jednoduché prístroje bude platiť len 2,50 USD. Nový cenník by mal začať platiť 1. februára 2019.Výrobcovia sa tak zrejme budú snažiť tieto poplatky alebo aspoň ich časť preniesť na spotrebiteľov, minimálne u drahých prístrojov. Proti tomu však hovorí tvrdý konkurenčný boj medzi výrobcami androidových zariadení.Doterajší mechanizmus nútil výrobcov prevziať od Google všetky aplikácie vrátane internetových prehliadačov. Európska komisia v tom videla nečestnú hospodársku súťaž na úkor konkurentov Google. Koncern problém vyrieši tým, že chrome a prípadne iné prehliadacie nástroje vyradí z balíčka aplikácií. Výrobcovia, ktorí si zakúpia licenciu na ostatné aplikácie, však získajú prehliadače bezplatne.